家齊高中舞蹈班舞藝超群 全國賽雙特優
台南市家齊高中舞蹈班參加全國學生舞蹈比賽，不僅在高中職獲得A團體乙組古典舞與民俗舞特優，學生李俐瑩、黃筠臻、郭靖彤也分別在個人組典舞、民俗舞、現代舞，獲得優異成績，整體表現亮眼，也為台南市爭光。
家齊高中表示，由老師賴怡璇創指導的「蘭亭隨想」榮獲全國學生舞蹈比賽高中職A團體乙組古典舞特優93.4分。老師尤曼秦編創指導的「晨花嬉曉」則榮獲民俗舞特優92.2分。個人賽部分李俐瑩拿下個人組古典舞優等第六名，黃筠臻獲得個人組民俗舞優等，郭靖彤則是榮獲現代舞特優第四名。
家齊高中校長陳韻如說，參與比賽的初衷，是為舞蹈班學生開拓升學管道的不同選擇。透過參賽，學生可以在反覆練習中提升身體素質，也可培養團隊默契，並增添不同的舞台經驗。舞蹈班學生除須面對術科鍛鍊的辛苦，也要為未來升大學考試做準備，唯有堅強的意志力，才能實踐夢想。
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