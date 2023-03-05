家齊高中舞蹈班舞藝超群 全國賽雙特優

台南市家齊高中舞蹈班參加全國學生舞蹈比賽，不僅在高中職獲得A團體乙組古典舞與民俗舞特優，學生李俐瑩、黃筠臻、郭靖彤也分別在個人組典舞、民俗舞、現代舞，獲得優異成績，整體表現亮眼，也為台南市爭光。

家齊高中表示，由老師賴怡璇創指導的「蘭亭隨想」榮獲全國學生舞蹈比賽高中職A團體乙組古典舞特優93.4分。老師尤曼秦編創指導的「晨花嬉曉」則榮獲民俗舞特優92.2分。個人賽部分李俐瑩拿下個人組古典舞優等第六名，黃筠臻獲得個人組民俗舞優等，郭靖彤則是榮獲現代舞特優第四名。