越南貧童助學計畫／高雄小學師生認養 跨海伴學接力5年

二○一七年，高雄信義國小老師楊幸蓉帶著四年四班的廿六名學生，一起加入越南貧童助學計畫，每月捐助六百元，幫助小二的小梅上學。楊幸蓉的每屆學生都接力認養，孩子每天爭先恐後將零錢投入撲滿，並期待收到小梅的卡片。這段跨海伴學情緣長達五年，如今小梅已國二，信義國小畢業的小梅學伴們，返校時也總不忘關心「小梅好嗎？」

偶然得知至善基金會助學計畫，楊幸蓉想讓台灣孩子珍惜上學，號召全班一起助學，構想獲家長支持後，她在教室裡放了撲滿，讓學生自由募捐，起初孩子需要引導，當有人丟錢進撲滿，楊幸蓉就會公開讚揚，但為了不讓孩子有壓力，她也會跟孩子說，不夠部分由老師負責。但幾年下來，每次都超過每月要捐助的六百元，「撲滿永遠不會空。」

孩子們最期待的則是收到小梅寄來的賀卡，每人也曾畫一張圖給小梅，楊幸蓉還寄班服給小梅，歡迎她成為四年四班大家庭的一員，佈告欄上也永遠有一塊小梅專區，甚至連班級電腦螢幕桌面，都放著小梅賀卡的照片。遠在越南的小梅，陪伴著大家成長，而大家的愛心也同樣支持著小梅上學。

直到現在，楊幸蓉帶的每屆學生都接力認養，猶如班級傳統，孩子畢業後返校還會帶錢投進撲滿，看看小梅的近照。楊幸蓉說，礙於疫情這幾年沒辦法出國，她預計今年底要到越南，把信義國小孩子們的愛帶到小梅面前。