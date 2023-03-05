越南貧童助學計畫／窮到住墓區 她再苦也送孩子上學

「再苦，也要讓孩子讀書！」蔓延三年的疫情，加上卅年來最嚴重的洪災，讓不少越南中部的家庭陷入困頓，教育被認為是翻轉貧窮世襲的途徑。像是家住墓區的小傑，靠媽媽撿廢料維生，小傑媽每天騎著一台乘載著翻轉命運盼望的破舊腳踏車載兩兄弟上學；家住鐵皮屋的小輝媽媽則四處籌錢買手機，就為讓小輝能參加學校遠距課程。

越南中部家庭多以務農維生，因美軍在越戰期間大量使用橙劑，造成土壤貧瘠、耕種不易，偏鄉家庭一整年收入不到台幣一萬五千元。

本報在越南直擊連農地都沒有的小傑一家，僅能住在墓地旁，屋內家徒四壁，屋外則墳墓遍布，小傑家像是周邊唯一的「生人」。

因外婆高齡、爸爸又患病，一家五口全靠小傑媽撿廢料變賣維生，偏偏疫情以來，越南政府禁撿廢料，小傑一家頓失收入，有時只靠吃野菜果腹，若攢得一些白米，也全留給孩子吃。

消瘦的小傑媽，每天騎著一台破爛腳踏車，分兩趟載小仁、小傑上學。日前獲好心人致贈新腳踏車，小傑欣喜地畫畫、寫卡片道謝「謝謝送給我一台漂亮的腳踏車，我非常開心」。

讓孩子上遠距課 急借錢買手機

小輝一家則住在紅十字會搭建的簡陋鐵皮屋。成績名列前茅的小輝，每晚在昏暗燈下讀書，疫情期間因學校改為遠距授課，月薪只有一千多台幣的小輝媽媽，四處借錢買了一支台幣約兩千多元的手機給小輝上課使用。獨力撫養三名子女的小輝媽說，自己只讀到小二，希望孩子好好讀書，將來擁有穩定工作。

類似小傑、小輝的貧童在越南中部四處可見，至善基金會在當地推動「貧童助學計畫」已廿五年，提供獎助學金、助養金、急難救助等，先後支持近九千個孩子，其中九成孩童順利升上高中，六成考上大學、大專。近年逢疫情，有孩子沒錢買筆電、手機，也有孩子因家中經濟無法再支應上學，特殊急難救助金則成了及時雨。

目前至善認養的孩童則有四○三四名，但等待認養的孩子還有一百人。至善也在越南順化、廣治、廣平、河靜、義安、廣義六省推展「閱讀計畫」，至今服務四六六所學校、近廿萬名學生受惠。