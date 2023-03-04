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用電競學習！宜蘭學子電腦桌前PK環保、防災

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
縣長林姿妙（前排右）、慈濟副執行長劉濟雨（前排左）等嘉賓為比賽開幕。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙（前排右）、慈濟副執行長劉濟雨（前排左）等嘉賓為比賽開幕。記者陳敬丰／攝影

數十位國小學生聚精會神的坐在電腦前，回答1道道結合環保、防災與時事的問題，答對獲得獎勵經營自己的領地，爭取進入全縣前10名參加台北的國際比賽！宜蘭縣政府與慈濟基金會、PaGamO公司共同舉辦第2屆縣市盃環保防災勇士PK賽，用電競讓孩子學習。

比賽在今天上午8時20分開幕，縣長林姿妙到場致詞，表示宜蘭環保立縣，推動環保防災教育責無旁貸，這次以電競形式推廣，「有競爭，有成長」，期盼孩子能透過比賽學習，讓環境教育與防災意識生根發芽。

本次競賽全縣64所國小參賽，達9成比例，共182位選手從校內脫穎而出，來到慈濟羅東聯絡處的禮堂一較高下。遊戲平台是台大教授葉丙成設計的PaGamO，師大教授葉欣誠出題，涵蓋環保、防災與時事，符合聯合國永續發展目標；選手答題獲取分數，建設自己的島嶼和領地。預賽分為3組，各組取10名進入決賽，決賽前10名選手可以參加在台北舉辦的國際盃環境教育電競大賽。

慈濟在比賽會場外同步舉辦嘉年華活動，邀請縣府環境教育中心等相關單位擺攤，民眾可以用身歷其境的方式體驗環保、防災相關議題，會場還備有米粉湯與防疫茶等，讓大家「有得吃、有得玩、有得學」。

慈濟基金會表示，極端氣候敲響了地球的警鐘，推動全民環保與防災知識刻不容緩。本次比賽以6年級學生為主，讓孩子升上國中前接觸非學校課程教育，慈濟會贈與各校表現優秀的學生環保筆和圍巾等以茲鼓勵，也希望透過這類活動加強與學校的連結，未來能幫助更多有需要的學生。

比賽十分嚴謹，開始後非選手與工作人員不得入內，家長可透過電視轉播畫面一睹孩子的精采表現。記者陳敬丰／攝影
比賽十分嚴謹，開始後非選手與工作人員不得入內，家長可透過電視轉播畫面一睹孩子的精采表現。記者陳敬丰／攝影
各校優秀的選手會獲贈環保筆與圍巾等。記者陳敬丰／攝影
各校優秀的選手會獲贈環保筆與圍巾等。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣第2屆環保、防災勇士PK賽今早8時20分，在慈濟羅東聯絡處禮堂開幕。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣第2屆環保、防災勇士PK賽今早8時20分，在慈濟羅東聯絡處禮堂開幕。記者陳敬丰／攝影
選手坐在電腦前，準備即將開始的比賽。記者陳敬丰／攝影
選手坐在電腦前，準備即將開始的比賽。記者陳敬丰／攝影
比賽會場外同步舉辦嘉年華活動，邀請縣府環境教育中心等相關單位擺攤。記者陳敬丰／攝影
比賽會場外同步舉辦嘉年華活動，邀請縣府環境教育中心等相關單位擺攤。記者陳敬丰／攝影

慈濟 宜蘭 羅東

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