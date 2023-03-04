用電競學習！宜蘭學子電腦桌前PK環保、防災

數十位國小學生聚精會神的坐在電腦前，回答1道道結合環保、防災與時事的問題，答對獲得獎勵經營自己的領地，爭取進入全縣前10名參加台北的國際比賽！宜蘭縣政府與慈濟基金會、PaGamO公司共同舉辦第2屆縣市盃環保防災勇士PK賽，用電競讓孩子學習。

比賽在今天上午8時20分開幕，縣長林姿妙到場致詞，表示宜蘭環保立縣，推動環保防災教育責無旁貸，這次以電競形式推廣，「有競爭，有成長」，期盼孩子能透過比賽學習，讓環境教育與防災意識生根發芽。

本次競賽全縣64所國小參賽，達9成比例，共182位選手從校內脫穎而出，來到慈濟羅東聯絡處的禮堂一較高下。遊戲平台是台大教授葉丙成設計的PaGamO，師大教授葉欣誠出題，涵蓋環保、防災與時事，符合聯合國永續發展目標；選手答題獲取分數，建設自己的島嶼和領地。預賽分為3組，各組取10名進入決賽，決賽前10名選手可以參加在台北舉辦的國際盃環境教育電競大賽。

慈濟在比賽會場外同步舉辦嘉年華活動，邀請縣府環境教育中心等相關單位擺攤，民眾可以用身歷其境的方式體驗環保、防災相關議題，會場還備有米粉湯與防疫茶等，讓大家「有得吃、有得玩、有得學」。