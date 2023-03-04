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北一女6450畢旅爭議...他翻這高中去5天要5萬更扯 網打臉：行程超讚

聯合新聞網／ 綜合報導
辭修高中的日本交流行程要價5萬，不少網友認為太貴。 圖／ingimage
辭修高中的日本交流行程要價5萬，不少網友認為太貴。 圖／ingimage

北一女的3天2夜畢業旅行行程，到台南、高雄、墾丁，費用6450元，遭學生公開抱怨是「絕望行程」，現在有網友挖出某私立高中的校外教學行程，5天4夜花費要52000元，讓人質疑更扯，不過有其他網友打臉原po「行程超讚的好嗎」。

網友在PTT八卦版發文說，跟北一女6450元的畢旅比起來，新北辭修高中的行程和費用更扯，要花52000元去日本5天4夜的校外教學，聽起來很羨慕，但仔細看行程，認為只有倒數第二天去環球影城玩才叫能稱得上是行程。

網友翻到了新北辭修高中日本交流行程，5天4夜要價5萬元。 圖／PTT
網友翻到了新北辭修高中日本交流行程，5天4夜要價5萬元。 圖／PTT

從行程表來看，第一天抵達日本後，學生會去參觀奈良東大寺，接著第二天都是與日本同學國際交流，第三天則是進行大阪城市探索活動，第四天則是安排了整天的環球影城，最後則是參觀日清泡麵博物館還有大阪城公園後返台。

不少人看完後都打臉原po，「你根本沒仔細看行程吧...」、「很讚呀，寓教於樂 ，旅遊不忘學習見聞」、「東大寺跟清水寺直接被你當空氣？」、「大阪城跟大阪自由行也不錯啊」、「這行程超讚的好嗎」。

但也有人認為，「好坑喔，這樣要5萬」、「說實在偏貴，100多人應該可以談價吧」、「5月多要花到5萬多偏貴了，可能比較慢預訂行程吧」、「5萬團費住這個太爛」、「內容沒什麼問題，畢竟是交流，但費用算一算差不多3萬多」。

辭修高中每年都會舉辦高二日本教育旅行，帶學生體驗當地文化與交流，雖然要價不斐，仍很受到學生歡迎，不過近年因為疫情影響停辦了3年，今年5月才復辦，還是吸引了許多學生參與。

大阪

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