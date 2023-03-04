科大特殊選才 高英工商5生憑多項國內外競賽獲獎上榜

高雄市高英工商資訊科學生邱佳雯、莊舒涵、黎瓊文、朱綺雯，與汽車科學生孫宇慶，在校三年的競賽經驗豐富，多次為國爭光，已透過特殊選才管道錄取虎尾科大、高雄科大、屏東大學等熱門校系。學生認為，選技職，好好讀，還是很有前途的。

學生莊舒涵、朱綺雯就讀國中時便參加高英工商國中技藝班，進而對資訊領域產生興趣，進入高英工商後遇到志同道合的邱佳雯及黎瓊文，一同參加資訊科主任蔡忠憲引領的團隊，征戰國內外各項機器人競賽、創意發明競賽，獲得佳績為國爭光。4人都選擇特殊選才管道，邱佳雯、黎瓊文錄取國立高雄科技大學；莊舒涵錄取虎尾科技大學；朱綺雯錄取屏東大學。

4個女孩在校三年，獲得波蘭國際發明展暨發明競賽榮獲金牌獎、韓國Wic世界創新發明大賽金牌獎、IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽金牌獎與銀牌獎、IEYI World Contest銅牌獎、教育部高級中等學校第六分區科展覽會工程學科佳作、電機電子群專題及創意製作競賽佳作，國際智慧機器人運動大賽-足球賽遠端視訊組第二名、足球賽遙控組第二名、格鬥賽組第一名、第三名、遠端機器手臂操作賽第一名。

邱佳雯說，高一入學時加入專題團隊，就是為了升學作準備，累積不少的獎狀及成績，在資格條件符合下選擇特殊選才管道，放榜錄取國立大學4科系，對未來抱有滿滿的期待。莊舒涵表示，非常感謝師長及學校，讓她在這麼好的學習環境中打拚，這個並不是結束，而是新的開始，她會為了大學繼續好好努力。

孫宇慶不僅全國高中職太陽能模型車競賽榮獲冠軍，甚至在澳洲世界太陽能模型車競賽勇奪世界冠軍，榮獲工程技術獎；另外還獲高雄市Maker創意發明競賽冠軍、IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽銅牌獎、萬潤創新創意競賽佳作、高雄市教育節自主學習青春來說客優選等殊榮。

孫宇慶從小對汽車產業有著高度興趣，進入高英汽車科，並積極參與太陽能模型車競賽及各項創意發明競賽，努力加上毅力，終於在特殊選才中脫穎而出。