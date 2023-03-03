學生大秀Cosplay 僑泰高中今友善校園演唱會登場超吸睛

僑泰高中友善校園演唱會今天下午登場，除邀請藝人韋禮安、陳芳語、溫妮、魏嘉瑩、王Aden演唱，與學生同歡外，日文科學生與學生自治會合作的「校園Cosplay」更大秀創意，讓學生High翻天，也令與會來賓讚嘆。

這場演唱會由僑泰高中學生自治會籌辦，先由日文科「校園Cosplay」走秀為演唱會開場，學生細緻的妝容、維妙維肖道具和動作，真實呈現鏈鋸人、間諜家家酒、王者榮耀、原神等動漫和遊戲角色；隨後藝人台上演唱，並與學生熱情互動，現場尖叫聲不斷。

這場演唱會除了全校師生熱烈參與，僑泰高中校長温順德及家長會長賴富源，與應邀前來的大里家長會長協會總會長何得誌、內新國小會長蔡孟宏、輔導會長林善宏、草湖國小會長陳文賢等人，也在台下感受學生的青春活力，有的忙著追星，有的爭相與Cosplay角色合照，宛如回到年少時光。

扮演動漫鏈鋸人中「電次」角色的日二甲學生陳冠文說，為了完整呈現頭上的鏈鋸，他改造廢棄安全帽，沒想到同學爭相合照，「辛苦沒白費」。

扮演「瑪奇瑪」角色的日三甲學生林俐甄說，這次的表演增加自信，也更確定目標，盼能顛覆對日文科只學日語的印象，課程學習也可以很動態和多元。

學生自治會會長黃士恩說，籌辦這場大型活動很辛苦，尤其校園Cosplay更是一大挑戰，不僅參與的學生多，調查角色遇到許多困難，但這是他參選政見，一定得兌現。所幸學務處師長全力支持，日文科也情義相挺，才讓活動圓滿完成。