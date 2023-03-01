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苗縣學生營養午餐加碼10元 113年可望實施

中央社／ 苗栗縣1日電

苗栗縣長鍾東錦在選舉時提出學生營養午餐每餐補助10元政見，縣府教育處今天表示，預估所需預算約新台幣近1億元，可望於113年實施。

物價及基本工資持續調漲，鍾東錦今天到頭份市建國國小視察校園營養午餐，除檢視廚房設備安全及衛生管理情形，也與學童共進午餐；午餐主食為白米飯，菜色有茄汁燒雞、咖哩洋芋、鵝白菜搭配蘿蔔味噌湯及優酪乳。

鍾東錦表示，營養午餐對學生健康成長、學習十分重要，他鼓勵小朋友不要挑食，身體才能攝取均衡的營養，有飽滿的精神、體力學習各項課程，縣府團隊也希望明年能為營養午餐加碼，讓質量再升級，讓小朋友吃得衛生健康。

鍾東錦在競選期間曾提出改善營養午餐政見，藉由每餐加碼補助10元來提升菜色及供餐品質。苗栗縣政府教育處表示，目前縣內校園營養午餐收費上限每餐50元，供餐學生人數約4萬餘人，若以1年供餐200天計算，預算需求近1億元。

教育處指出，縣府規劃營養午餐加碼補助10元方案，可望於新學年實施，時間應是落在明年（113年）。

教育處說，縣內目前有73校加入教育部「偏鄉學校中央廚房計畫」，營養午餐為6道餐食；其餘學校則多為5道餐食，包含主食、3菜、1湯，未來加碼補助10元，將用以提升菜色，可能多加1道菜或規劃雙主菜、份量加大或是每週增加供應鮮奶、豆漿等營養飲品。

營養午餐 鍾東錦

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