快訊

T1聯盟／首度參加三分球大賽 壓軸「魔獸」霍華德預賽遭淘汰

疫情連續2天跌破萬例 今本土9908例 羅一鈞：明最高2萬例

香港名媛遭分屍「頭顱和蘿蔔煮一鍋」 高大成曝原因

高市各級家長會長協會辦寫生賽嘉年華 親子共讀會報名

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市各級家長會長協會每年舉辦「112年度校際寫生比賽嘉年華」，邀高中職、國中、國小、幼兒園學生參加。圖／高雄市各級家長會長協會提供
高雄市各級家長會長協會每年舉辦「112年度校際寫生比賽嘉年華」，邀高中職、國中、國小、幼兒園學生參加。圖／高雄市各級家長會長協會提供

高雄市各級家長會長協會3月11日在高美館圓形廣場，舉辦「112年度校際寫生比賽嘉年華」，邀高雄市的高中職、國中、國小、幼兒園學生參加，在周邊景點自由創作，當天時間下午2點半繳交作品時，即贈送精美紀念品，送完為止。

高雄市各級家長會長協會指出，今年度的寫生比賽不同於以往，結合眾多豐富有趣的活動，有毒防局精心規畫的反毒闖關活動，透過遊戲闖關的情境教育方式，教學生如何「辨識毒品」 進而「拒絕毒品」。

理事長張簡智鵬表示，參加反毒闖關活動與親子共讀讀書會，還可以獲得限量的食農教育Pizza DIY活動券，讓參與活動的民眾都能有一個難忘的寫生嘉年華會。評審委員將評選出高中職組、國中組、國小高年級組、國小中年級組、 國小低年級組及幼兒組，各組將取前三名各1人、佳作2人、以及入選作品等。

現場有來自龍華國中與八卦國小所帶來的絕佳音樂饗宴，節目精彩動靜兼備。協會同時在鼓山區中山國小演藝廳，舉辦溫馨生動的親子共讀讀書會~雄雄故事屋，透過以「父母管教，孩子受教」為主題，進行繪本賞析「最特別的東西」及手作課程。

寫生報名活動網址：https://tinyurl.com/24x43k7s

親子導讀報名網址：https://forms.gle/B7HA8SJ3XXA3fh9bA。

高雄市各級家長會長協會每年舉辦「112年度校際寫生比賽嘉年華」，邀高中職、國中、國小、幼兒園學生參加。圖／高雄市各級家長會長協會提供
高雄市各級家長會長協會每年舉辦「112年度校際寫生比賽嘉年華」，邀高中職、國中、國小、幼兒園學生參加。圖／高雄市各級家長會長協會提供

親子 高雄市 毒品

延伸閱讀

高市家庭教育中心 免費提供家庭教育輔導諮商相關課程

高市科技積木創意賽登場 參賽學生比創意、拚夢想

疫後重生的民主狂歡：巴西嘉年華盛大回歸

高市老人3月1日起可免費申裝假牙

相關新聞

令人超羨慕 貢寮國中師生出國參訪日本

新北市立貢寮實中的教師自109學年度起，以「前進國際」為主題，探討不同國家文化發展。校長劉松英及家長會為幫助學生拓展國際...

感受特色助孩童適性選擇 新北高中職線上博覽會明開跑

隨校園下學期開始，不少孩童也面臨升學及志願選擇，新北高中職國際教育線上博覽會明起開跑，彙整全市67間高中職學校課程及特色...

北一女畢旅遭批「絕望行程」 旅行業曝：已是流血價

北一女即將在3月1日前往台南、高雄、墾丁畢業旅行，3天2夜行程，費用6450元，期間海生館停留2.5小時，另有被校方強制...

嘉市僑平國小「5國同盟會」視訊 學童喊想去日本

小學生跨國交流，嘉義市僑平國小日前透過網路平台meet，與日本、韓國、巴基斯坦、菲律賓4國家學生一起上線視訊，由日本主講...

高市各級家長會長協會辦寫生賽嘉年華 親子共讀會報名

高雄市各級家長會長協會3月11日在高美館圓形廣場，舉辦「112年度校際寫生比賽嘉年華」，邀高雄市的高中職、國中、國小、幼...

新北最大教育博覽會 明日正式開展

新北市將舉辦全國最大場高中職國際教育線上博覽會，3月1日起至6月30日熱烈開展；彙整新北市67間高中職學校課程及特色、另...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦