高市各級家長會長協會辦寫生賽嘉年華 親子共讀會報名

高雄市各級家長會長協會3月11日在高美館圓形廣場，舉辦「112年度校際寫生比賽嘉年華」，邀高雄市的高中職、國中、國小、幼兒園學生參加，在周邊景點自由創作，當天時間下午2點半繳交作品時，即贈送精美紀念品，送完為止。

高雄市各級家長會長協會指出，今年度的寫生比賽不同於以往，結合眾多豐富有趣的活動，有毒防局精心規畫的反毒闖關活動，透過遊戲闖關的情境教育方式，教學生如何「辨識毒品」 進而「拒絕毒品」。

理事長張簡智鵬表示，參加反毒闖關活動與親子共讀讀書會，還可以獲得限量的食農教育Pizza DIY活動券，讓參與活動的民眾都能有一個難忘的寫生嘉年華會。評審委員將評選出高中職組、國中組、國小高年級組、國小中年級組、 國小低年級組及幼兒組，各組將取前三名各1人、佳作2人、以及入選作品等。

現場有來自龍華國中與八卦國小所帶來的絕佳音樂饗宴，節目精彩動靜兼備。協會同時在鼓山區中山國小演藝廳，舉辦溫馨生動的親子共讀讀書會~雄雄故事屋，透過以「父母管教，孩子受教」為主題，進行繪本賞析「最特別的東西」及手作課程。

寫生報名活動網址：https://tinyurl.com/24x43k7s