苑裡濱海藝文中心策展不斷 「網路藝廊」吉他彈唱推播

苗栗縣苑裡鎮海水浴場的遊客服務中心，早年原規畫因未能執行被迫閒置變成蚊子館，15年前由在地藝術家康乙任駐點後，搖身一變成為全台唯一濱海藝文中心，每月都有策展活動，免費供民眾參觀；年後，康乙任推播「網路藝廊」構思，現身自彈自唱，將作品傳唱網路平台。

康乙任是苑裡濱海藝文中心的駐館藝術家兼策展人，從2007年迄今在此義務駐點兼策展、藝文服務工作達15年之久，算是這空間長期的藝文志工，而自己也不斷的創作發表，大約2-3年辦理一次個展。題材多數取自濱海周邊的場景與社區生活風貌，由於曾長期投入社大、社區美學的傳遞與教學，所以其創作風格擁有強烈的在地色彩韻律，視覺辨識度極高，廣獲好評。

年後，康乙任在YouTube上傳發表自己的作品，取名「康乙任網路藝廊」，其特色還配合擅長的吉他民歌演唱，注入自己的音樂歌唱詮釋，讓他的網路藝廊更具活潑、親民與可看性。

前天發表雙全開的粉臘筆作品「市場過客」，即是他近日在「康乙任網路藝廊」頻道所發表的巨幅創作，自彈開唱「青蚵嫂」，也更貼近創作場景。他說，菜市場每日熙來攘往，形形色色，此起彼落，大家都是人生的市場過客，或許交會即如圖面的這兩位，短暫、互不相干，各自過活。

有趣的是，作品中的女子是誰，作者自己也不認識。康乙任說，婦人拎著抓著雞腿的小孩匆匆而過，眼神對望，畫面霎那卻是永恆，而市場的背景即是人生劇場，色彩繽紛，五味雜陳，交錯會合，散後各自歸位。