熱血「蜘蛛人校長」出月曆 挑戰人生百場馬拉松賽

高雄有位熱血的「蜘蛛人校長」，翠屏國中小學校長黃景良總是穿著蜘蛛人裝參加馬拉松與鐵人三項，今年將在高雄完成百場馬拉松賽挑戰。他集結12年來參賽相片印成月曆，12張相片記錄著12個參賽的故事，被師生朋友索取一空。

52歲的黃景良，12年前因身體亮起紅燈，高血壓、膽固醇都飆高，讓他決心開始跑步找回健康，從住家附近小跑步開始，一路跑進馬拉松、三鐵殿堂。尤其一身蜘蛛人的裝扮，讓他常成為賽場的焦點。

月曆12月收錄的照片，是黃景良與家人一起衝進終點線畫的畫面。他說，101年台東活水湖鐵人三項比賽當天天氣寒冷，他在游泳項目多穿了一件防寒背心，竟意外導致浮力升高、防寒背心勒緊脖子，險些嗆水棄賽，還好最後自行脫困，從一早7點開始比賽，抵達終點完賽已是深夜11時15分，在臨終點線上家人相迎陪伴，並且一起跑回終點時，已然熱淚盈眶。

常常有人問黃景良：校務那麼忙，怎麼還有時間練習？他說，要成為一個鐵人，不是成功完成賽事就是鐵人，是必須在家庭、工作與運動三者中取得平衡才是「真鐵人」。有人晚上選擇在家休息看電視，他只想著要跑步，有人星期假日可能睡到自然醒，他則把握難得機會去自主訓練。

10月份照片選的是去年10月左營蓮池潭第一次辦鐵人三項，自己從來沒有在蓮池潭游泳，當時在潭裡看著龍虎塔與大型神像，真的頗有「與神共游」的感覺。9月份是2021年台東的鐵人3項，當時穿著鮮豔的蜘蛛人裝下場比賽，抵達終點時，受到許多身著原住民傳統服飾女孩們沿路歡呼，讓「鐵人」的心都融化了。

一身蜘蛛人「戰服」參賽，讓黃景良也累積了不少粉絲，只要蜘蛛人校長「出任務」，就會幫他加油打氣。這次聽說蜘蛛人校長出月曆，粉絲也來討要，連媽媽都抱怨竟然送光了，為何沒有留一份給她？