快訊

染毒消失演藝圈近10年 「康熙」男星撇婚變近況意外曝光

中學管樂四大天團 全國賽前熱身大比拚

聯合新聞網／ 台北訊
中正國中管樂團。圖／中正國中管樂團家長後援會提供
中正國中管樂團。圖／中正國中管樂團家長後援會提供

北區全國中學音樂比賽管樂賽，將於本周六（三月四日）舉行，今天由台北市立中正國中主辦，邀請全國賽特優常勝軍介壽、大安、內湖共四所國中在正式賽前交流。雖然只是熱身表演，四所學校同學都當成正式賽演出，各自展現出最好的一面。

在全國音樂比賽獲得「特優」，是中學生音樂賽的最高榮耀，每年全台約有60所國中投入賽事，中正國中管樂指揮鄒基華表示，全國賽前與他校交流，可以讓同學感受臨場氣氛，並且盡速修正缺失，全國賽時表現才會更好。內湖國中校長林志忠與大安國中校長蘇慧君、介壽國中高淑瑛顧問也到場加油打氣，可見各校對這項賽事的重視程度。

四校管樂天團，大多由七八年級學生組成，各團人數約在50-80人，除了中正國中外，三校多數團員都有音樂班背景，相較之下中正國中管樂團屬素人級，後援會會長簡璿宸表示，邀請的三所學校都是模範學校，他開玩笑的說，「希望對手不要太強」，但張同學的一句「Yo! Battle！」表達出盡力求勝的態度；大安國中阿紫同學說，「抱著表演的心情參加」，大安國中陳庭禾同學則表示，「緊張又開心，看到中正邊吹邊搖擺好像橘高校」，介壽國中打擊劉秉耕同學表達，「期待與同學相見」。內湖國中樂團則是最早到場井然有序。

交流會由各校演奏指定曲與自選曲，為孩子開啟讀書以外新視野，即將於周六舉辦的全國音樂比賽結果雖然重要，但學習觀摩過程也會是「國中生活難能可貴的回憶」。中正國中許嘉祐主任表示。參加管樂團好處有增強肺活量和呼吸技巧、提升音樂能力、增進集體協作和表達能力、紓解壓力、有益健康。本次四校交流團員總數258人，亦動員家長兄姐協力，是項全體總動員的活動，是一場沒有分數與排名的自辦熱身賽。

大安國中管樂團。圖／中正國中管樂團家長後援會提供
大安國中管樂團。圖／中正國中管樂團家長後援會提供
介壽國中管樂團。圖／中正國中管樂團家長後援會提供
介壽國中管樂團。圖／中正國中管樂團家長後援會提供
內湖國中管樂團。圖／中正國中管樂團家長後援會提供
內湖國中管樂團。圖／中正國中管樂團家長後援會提供
四校同學會後合影。圖／中正國中管樂團家長後援會提供
四校同學會後合影。圖／中正國中管樂團家長後援會提供

相關新聞

北一女畢旅遭批「絕望行程」 旅行業曝：已是流血價

北一女即將在3月1日前往台南、高雄、墾丁畢業旅行，3天2夜行程，費用6450元，期間海生館停留2.5小時，另有被校方強制...

影／高中生籌辦快閃演出活動勸募 幫助土耳其地震災民

以台北市大直高中學生為主的團隊，今天下午在基隆海洋廣場舉辦快閃義演活動，今晚和明天下午、晚上再各辦1場，號召民眾捐款幫助...

新北7校自主學習 學校：老師家長要放手

108課綱強調學生自主學習能力，新北市發布「促進學生自主學習課堂教學實踐指引」，由已執行的7校分享心得，希望創造課堂「微...

小小學攀升／小校拚永續 學者：混齡結合社區

面對直線下降的生源，「小」小學須思考因應之道，否則將走上滅校一途。學者認為，「小」小學可推特色教學，靠戶外教育、雙語教育...

小小學攀升／求「生」創誘因 偏鄉組聯盟轉實驗

目前全國已有八十二所公立國中及國小打破「分年分級」觀念，實施混齡教學或混齡編班。也有偏鄉學校共組策略聯盟，或引入實驗教育...

全國逾千所「小」小學 社區恐失心臟

少子化、都市化雙重夾擊，全國學生人數低於百人的「小」小學持續增加，已占幾近四成。「小」小學不僅學生缺乏同儕競爭力，老師也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦