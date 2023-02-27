中學管樂四大天團 全國賽前熱身大比拚

北區全國中學音樂比賽管樂賽，將於本周六（三月四日）舉行，今天由台北市立中正國中主辦，邀請全國賽特優常勝軍介壽、大安、內湖共四所國中在正式賽前交流。雖然只是熱身表演，四所學校同學都當成正式賽演出，各自展現出最好的一面。

在全國音樂比賽獲得「特優」，是中學生音樂賽的最高榮耀，每年全台約有60所國中投入賽事，中正國中管樂指揮鄒基華表示，全國賽前與他校交流，可以讓同學感受臨場氣氛，並且盡速修正缺失，全國賽時表現才會更好。內湖國中校長林志忠與大安國中校長蘇慧君、介壽國中高淑瑛顧問也到場加油打氣，可見各校對這項賽事的重視程度。

四校管樂天團，大多由七八年級學生組成，各團人數約在50-80人，除了中正國中外，三校多數團員都有音樂班背景，相較之下中正國中管樂團屬素人級，後援會會長簡璿宸表示，邀請的三所學校都是模範學校，他開玩笑的說，「希望對手不要太強」，但張同學的一句「Yo! Battle！」表達出盡力求勝的態度；大安國中阿紫同學說，「抱著表演的心情參加」，大安國中陳庭禾同學則表示，「緊張又開心，看到中正邊吹邊搖擺好像橘高校」，介壽國中打擊劉秉耕同學表達，「期待與同學相見」。內湖國中樂團則是最早到場井然有序。

交流會由各校演奏指定曲與自選曲，為孩子開啟讀書以外新視野，即將於周六舉辦的全國音樂比賽結果雖然重要，但學習觀摩過程也會是「國中生活難能可貴的回憶」。中正國中許嘉祐主任表示。參加管樂團好處有增強肺活量和呼吸技巧、提升音樂能力、增進集體協作和表達能力、紓解壓力、有益健康。本次四校交流團員總數258人，亦動員家長兄姐協力，是項全體總動員的活動，是一場沒有分數與排名的自辦熱身賽。