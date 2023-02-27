德國師徒制真管用 大葉3學生畢業不必到處找工作

每年下學期進入畢業季，很多學生畢業後所用非學，大葉大學會計資訊學系輔導學生進入職場實習，其中林楷晟等3人因表現優異，被實習單位留用為正職員工，畢業後不必到處找工作，再次印證德國師徒制在大葉生根及幫助學生有效率學習。

大葉會計資訊系校友林楷晟是育達高職商業經營科校友，升學大學繼續就讀相關科系，希望在會計領域精進。今天他說，大葉指導學生穩扎穩打建立基礎，一方面輔導考取基礎及進階的證照，另一方面爭取學生到國稅局實習與會計事務所全職實習，讓學生體驗實務，這次他實習的征聯合會計師事務所邀請他服完兵役回來上班，實習直接接軌就業，他真的很高興也覺得自己很幸運。

大葉校友張浩葳去年實習也被留任；他表示，大葉會資系規畫完整訓練，除了專業課程也輔導學生報考乙、丙級技術士與記帳士等證照，4年前他從國立苑里高中畢業前面臨升學選擇，比較各所大學，決定到大葉念書，大四到徵征聯合會計師事務所實習，工作上遇到任何問題，事務所同事都很熱心教他，因此吸收豐富的實務經驗，提早一步踏入職場。

台中市會計師公會副理事長、徵征聯合會計師事務所所長黃志堅說，台中市會計師公會和大葉大學會計資訊學系合作全職實習今年邁入第三年，大葉潘威宇、林楷晟、張浩葳都在畢業前五個月到他的會計師事務所學習，做事態度認真積極，他和事務所員工相當肯定，到其它事務所實習的大葉學生也很受歡迎。

會資系副主任楊秉森指出，各行各業都有財務會計人才需求，會資系畢業生的出路寬廣，可進入企業、銀行或是會計師事務所服務也可報考公職，大葉為了幫助學生就業，跟台中市會計師公會合作，大四上學期舉辦全職實習校園徵才說明會，邀請企業到校介紹、現場媒合實習生，大四下學期到事務所實習以累積實務經驗，加強學生就業能力。