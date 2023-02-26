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北一女畢旅6450元行程曝光...學生不滿批潦草不值 校方這麼說

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
北一女中高二學生即將舉辦畢業旅行。圖／本報資料照片
北一女中高二學生即將舉辦畢業旅行。圖／本報資料照片

北一女中高二學生即將舉辦畢業旅行，卻有學生在社群平台上發文，質疑校方在舉行畢旅不到一周內才公布行程，其中待在遊樂園時間過短，「懷疑真的有6450元的價值嗎？」更批評使學生意見無法充分反映給學校。校方表示，經討論後，已將遊樂園行程時間延長，不過畢旅目前已經過招標程序，無法再刪除特定行程，若學生有疑問或想退出行程，可以聯繫班導處理。

北一女學生在社群平台發文寫道，3月1日至3月3日是學校畢旅，質疑校方在2月24日才遲遲公布行程，更認為行程內容潦草，令學生懷疑真的有6450元的價值嗎？

根據北一女畢業旅行行程表，第1天上午安排學生在台南安平及國華街活動，不提供餐費，晚上入住義大天悅飯店，僅2小時晚會活動。第2天則是花2小時用早點，讓學生在義大遊樂世界遊玩3.5小時，再前往小灣沙灘打躲避球。第3天只待在國立海洋生物博物館2.5小時，多數時間待在車上。

北一女表示，校方上學期調查學生喜好景點，再交由數家投標廠商根據投票結果規畫旅遊路線，並請家長、各班學生及教師等代表帶回討論、投票路線，才定案行程，並非舉行行前說明會時才公布相關規畫，學生可能有誤解。

北一女表示，其中由於遊樂園、海生館及墾丁是前3高票景點，行程才顯得較為緊湊，當初有學生提出待在遊樂園時間過短，經討論後，已將該行程時間延長半小時至1小時。

北一女提醒， 在物價及旅行社費用調漲情況下，全台北市畢業旅行費用已微幅上漲，但校內決定行程時仍會比價，選出價格合理、品質沒問題的旅遊路線。不過畢旅目前已經過招標程序，無法再刪除特定行程，畢業旅行畢竟是一筆不小花費，若學生有疑問或想退出行程，可以聯繫班導處理。

北一女畢旅行程表。圖／摘自Dcard
北一女畢旅行程表。圖／摘自Dcard

北一女 遊樂園 畢業旅行 旅行社

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