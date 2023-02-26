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六龜特級偏遠小校推廣客語 學童唱客謠送蘿蔔給長輩

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
新威國小師生到新寮社區發展協會，與長輩同樂。圖／高雄市教育局提供
新威國小師生到新寮社區發展協會，與長輩同樂。圖／高雄市教育局提供

高雄市六龜區新威國小用心推動客語，連假前將最熱鬧的客家歌謠「挷蘿蔔」、「揚葉仔」組曲，帶給新寮社區長輩們，還送上大蘿蔔，長輩們很開心，小朋友也覺得很有成就感。

新威國小校長林淑芳說，學校剛獲得推動客語教學績優學校的榮耀，除了讓學生以客語參與互動，也建構在日常校園生活中，鼓勵學生在家裡與長輩使用客語交談。小朋友於連假前主動到社區關長輩與們互動，讓學生更可以大聲說客語，實現「幼銀共榮共學」的學習精神。

新威國小與高雄市立圖書館六龜分館攜手，師生前往新寮社區關懷據點表演。學童以嫻熟的客語說書、打嘴鼓表演，並以熱鬧的客家歌謠挷蘿蔔、揚葉仔組曲，讓長輩們在歌聲中重拾童年記憶。學生手上拿的白蘿蔔在歌謠間奏將蘿蔔分送給社區長輩，逗得老人家們哈哈大笑。

小五學生嚴煒程說，在前面舞台用客語帶動唱真的很緊張，害怕自己唱錯、跳錯，幸好長輩們給了很大的掌聲，感覺很有成就感。小二邱昊霆也說，自己是合唱團年紀最小的學生，第一次到社區參加演出緊張又開心，唱歌時站在第一排，謝謝長輩們不斷對他微笑與鼓掌，讓他可以放聲說著自己的母語。

高雄市立圖書館六龜分館長期與新威國小合作，投入圖書館資源開展多角度閱讀方案，匯集各圖書分館的專書在校內舉辦特展、延攬客家語薪傳教師入校進行兒童繪本客語說故事等，支持客家語言復振、傳承與發展，讓新威學生不用長路迢迢到圖書館現場，就能夠享有圖書館資源，也深化客家語的運用。

林淑芳說，新威國小是在六龜區美麗山城的特級偏遠小校，榮獲客家委員會111年度推廣客語教學績優學校，教師溫瑞敏獲得績優教師，校園處處營造客家文化與學習環境，走進校園，就能感受這所六龜區客庄迷你小學扎根母語的氛圍。

新威國小學童用客語「唱我們的歌給長輩聽」。圖／高雄市教育局提供
新威國小學童用客語「唱我們的歌給長輩聽」。圖／高雄市教育局提供
新威國小學童用客語「唱我們的歌給長輩聽」。圖／高雄市教育局提供
新威國小學童用客語「唱我們的歌給長輩聽」。圖／高雄市教育局提供
新威國小師生送大蘿蔔給長輩們。圖／高雄市教育局提供
新威國小師生送大蘿蔔給長輩們。圖／高雄市教育局提供

客語 圖書館 六龜

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