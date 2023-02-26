「石不能言最可人！」國小校長愛畫石 隨物賦形栩栩如生

高雄市愛國國小校長室裡擺了許多奇趣石頭，校長歐陽國榮愛畫石，許多不起眼的石頭，經過巧手被賦予新的生命。「石不能言最可人！」他說，以石當畫布，既可省錢、又可發揮創意，隨物賦形更見巧思。

「哎唷，誰放了一隻鞋在這兒？」校長室的牆邊地上有隻Converse的帆布鞋，是歐陽國榮依石頭的形狀與紋理畫出，很多人真的誤以為是一隻黑色的帆布球鞋，拿起來沉甸甸的，才知是一塊石頭，不禁莞爾。

畢業於屏東師專美勞組的歐陽國榮，還保有繪畫的習慣。他說畫石頭讓他開闊心胸，看見不同細微之處，也發現世界其實很美好。石頭在他的眼中，就像眾生百態，每個人看的角度不同，創作出來就會不一樣。他以「芥子納須彌」、「一沙一世界」來形容石頭很小，但用心與細微觀察，也能看見石頭不同的姿態。

這些石頭畫主題琳瑯滿目，有張牙無爪的老虎、獅子，也有溫馴的綿羊，還有達摩、鍾馗、高山、小屋、溪流等，栩栩如生，色彩鮮豔吸睛，小朋友總是又看又摸，覺得很漂亮。

石頭的形狀與紋理，決定了之後要呈現的模樣。歐陽國榮撿的石頭來自四面八方，石頭的種類不重要，重要的是像什麼？他再「隨物賦形」，從細微處觀察，再以彩筆畫出，有塊上半部尖、下半部四方的石頭，他就畫出額尖的大猩猩「金剛」；有塊底部厚重與有著如臉部細緻的紋路，經過他畫筆後，就成為富有禪意的達摩祖師；還有形狀像龜榖的石頭，他就畫出烏龜欲躍下石頭。