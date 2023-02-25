不滿遭學妹說醜學姐揪眾霸凌 校方回應了

新北市某國中女學生不滿學妹在社群軟體批評她很醜，憤怒夥同他校朋友，霸凌學妹。校方表示，將避免2次傷害，輔導法治教育與媒體識讀。

新北市某國中女學生，22日放學後，在某處窄巷子內霸凌同校學妹；警方與校方調查，2人原是網路社群朋友，學姐疑因不高興學妹在社群軟體說她長得很醜，憤而招來他校朋友，集體圍住霸凌學妹。

霸凌過程中，遭附近鄰居發現報警，派出所員警到場處置，現場已鳥獸散，只剩2名學生。警方並通報校方處置。

教育局說，學校24日立即釐清瞭解過程，並向教育局校安通報。25日學校召開學輔緊急會議，邀集雙方家長說明後續處理方式；加害女學生家長表示抱歉，並尊重校方處置。

校長接受中央社記者電訪表示，後續將依規定啟動校園霸凌事件處理機制，今天已邀請專家學者、法律人士、校園老師等，預計27日召開防制霸凌因應會議，也將輔導被害學生身心，以免有相關後遺症。

校長表示，對霸凌事件表示遺憾，在3C產品盛行網際網路「滑世代」，青少年也易受外界各類事件影響，站在教育的立場，會積極輔導學生法治教育、媒體識讀、人際關係，如何正確使用3C產品，及網路社交禮儀。校園更對霸凌事件零容忍，將進一步處置與輔導。