國風國中美術班畢展「藝齊放閃」 烏俄戰爭、網路成癮成靈感
花蓮國風國中美術班畢業展「藝齊放閃」今天起在松園別館展出，85件作品有素描、海彩、平面設計等類別，有學生從烏俄戰爭汲取靈感，也有人從自身網路成癮角度出發創作，豐富的創作量能，展現國中生對時事的想法以及對世界的關懷。
國風國中、中原國小美術班是花蓮地區藝術創作者的搖籃，兩校畢業聯展由國風國中打頭陣，即起展出到3月3日，接著中原國小美術班3月4日一直展到12日，地點都在松園別館二樓。
今天開幕，許多學生家長、縣議員張美慧、楊華美、花蓮市代會主席李振瑋等人都到場，市長魏嘉彥稍後也前往欣賞孩子們的創意。
國風國中美術班畢業班有17名學生，求學期間歷經新冠疫情，班導師林家瑜說，疫情嚴峻時採線上教學，術科確實很難執行，就安排加強美術相關知識等課程，對孩子們是一大挑戰，在這次作品中，也可以看到學生們從國中生的角度，藉由創作傳達對世界的關懷以及對時事的想法。
畢業展由學生共同決定主題「藝齊放閃」，期許每個學生的每件作品都像星星，在晦暗的疫情期間依然閃閃發亮。17名學生費盡心思盡展所學，對於創作的辛苦，畢業生巫若禾表示，老師對作品的要求很高，看到錯誤就會積極提醒改正，希望作品更好，但確實也很累，開玩笑說「能活到畢業很不容易」。
學生陳妤涵受烏俄戰爭啟發，創作平面設計「該何去何從」，以女子頭像搭配戰車、士兵的景象，傳達出烏俄戰爭讓難民原本有美好家園，卻因戰爭不知何去何從的無奈；巫若禾的「數碼蒙太奇」靈感來自自身「網路成癮」問題，以為網路閃亮亮，觸碰後卻陷入無限循環，離開網路就變得無所事事，彩色變黑白，網路現象讓人反思。
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