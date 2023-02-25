彰化沿海有「風度」 劍道運動生根偏鄉培養金牌選手

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
二林扶輪社頒發獎助學金給彰化家扶劍道才藝隊員。記者簡慧珍／攝影
二林扶輪社頒發獎助學金給彰化家扶劍道才藝隊員。記者簡慧珍／攝影

二林鎮是彰化縣劍道運動的發展重鎮，今天二林扶輪社和二林鎮公所合辦劍道錦標賽，並捐款給彰化家扶中心劍道才藝隊繼續培訓受扶助兒少學劍道；學劍道近10年的胡姓高中生表示，劍道需要全神貫注和耐心等待給予有力一擊，他上課和做事都能很快靜心，待人處事也較有耐心。

二林扶輪社和二林鎮公所，今天在芳苑鄉寬心劍道館舉辦第四屆扶輪盃暨二林鎮長盃反毒反詐騙公益劍道錦標賽，不僅國際扶輪社3462地區、二林扶輪社的幹部和二林鎮長蔡詩傑出席，道館所在地的地主鄉長林保玲也到場，另有社會處人員、縣議員張國棟等人與會，光是來賓席就坐了三排，幾乎和今天參賽選手人數一樣多，表現出對家鄉子弟身心成長的深切關懷。

副縣長林田富代表縣長王惠美，感謝扶輪社3462地區旗下扶輪社結合反毒反詐騙，引導偏鄉的兒少和青年從事正當活動。二林鎮長蔡詩傑表示，外地來的來賓說「二林風很大」，因為二林和芳苑都是沿海鄉鎮，很有「風度」，兩鄉鎮被稱偏鄉，但相信中科二林園區蓬勃發展，鎮公所和縣政府努力爭取二林精機園區通過中央審查和設立，二林、芳苑會越來越好。

「我學練過兩年，達到可以穿全副劍道服、拔真劍的等級。」國際扶輪社3462地區總監楊世裕說，劍道可以培養運動家精神、提升注意力。他期勉兒少和青年練劍道培養運動家精神。

二林扶輪社社長蔡米雪和全體社員募集社會資源，捐款12萬5千元給彰化家扶劍道才藝隊。彰化家扶劍道才藝隊2017年成立，得到劍道教練莊益源傾囊相授，參賽屢創佳績，其中兩名隊員奪金成為彰化縣111年全民運動會選手。

家扶劍道才藝隊成立之初缺乏資源，隊員穿家扶黃色體育服裝出賽，瘦小身形被稱「黃色小鴨」，胡姓高二生在小二那年加入，去年代表彰化縣參加全運會，小鴨即將變天鵝。他說，練劍道需要凝聚精神和力氣，練習中經常受傷，滿辛苦，但他練出興趣，還學會花道、茶道和擦地板，以後會往這方面精進。

第四屆扶輪盃暨二林鎮長盃反毒反詐騙公益劍道錦標賽，扶輪社頒發獎助學金給彰化家扶劍道才藝隊員。記者簡慧珍／攝影
第四屆扶輪盃暨二林鎮長盃反毒反詐騙公益劍道錦標賽，扶輪社頒發獎助學金給彰化家扶劍道才藝隊員。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶劍道才藝隊員獲二林扶輪社頒發獎助學金。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶劍道才藝隊員獲二林扶輪社頒發獎助學金。記者簡慧珍／攝影

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