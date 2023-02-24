嘉女邀集各校協作共好 促發學生學習動機與自信

嘉義女中為「嘉義區適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫」總召集學校，今天邀集各校代表學生於嘉義女中國際會議廳分享學習歷程及成果，借此活動落實以學生為中心的教育理念，除了重視學習歷程反思的價值，更強調以學生自主學習促發其學習動機與自信。

活動由嘉義區高中職每校推薦1位優秀學生的學習歷程檔案作品，參與「111學年度作伙在嘉學講堂—嘉義區學習歷程檔案成果分享會」，以簡報8分鐘，配合線上聆聽的方式進行，使用GoogleMeet搭配視訊，同步和線上的師生分享。150多名嘉女學生也於現場參與聆聽。

本次分享的學習歷程檔案內容主題為學生的「課程學習成果」，參與學校有嘉義女中、嘉義高工、嘉義高商、華南高商、嘉義家職、輔仁高中、宏仁女中、立仁高中、東吳工家、竹崎高中、永慶高中、東石高中、協同高中。

東吳工家的餐飲科黃同學分享他高中3年的學習歷程，包含烘焙蛋糕的專題成果、課程學習及成果，以幽默風趣口吻，分享證照、獲獎紀錄及學校頒贈的匾額等，大獲好評。嘉義女中吳同學則分享110學年榮獲教學卓越獎銀質獎的校訂課程「城市探索」，從課程理論建構，到小組踏程，完成嘉義火車站前地下道市民使用調查報告，節奏明快，口齒流暢，吸引人聆聽。