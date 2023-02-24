馬公高中1300師生獻禮創校80週年 齊聚完成大空拍

澎湖國立馬公高中近1300名全校師生今天以「鳥瞰馬高80」完成大空拍創舉，場面壯觀，期盼作為創校80週年獻禮，再延續另一個80年。

馬公高中校長丁志昱接受媒體聯訪表示，馬公高中今年適逢創校80週年，學校自去年底起，陸續推出有植樹、傑出校友座談、記憶軌跡、馬高80美贊、典藏馬高募款紀念酒、校慶運動會，表揚傑出校友、園遊會、校慶晚會與感恩餐會等系列活動，與歷屆畢業校友一起同歡，且4月1日將達最高峰。

丁志昱表示，馬公高中80年來孕育出各行各業傑出人才，不過，民國96年前就讀的校友們都有著深刻印象，當時所有同學上課都在鋼筋外露、水泥剝落老舊教室內上課，還擔心一邊上課，可能會掉下一塊水泥。因此重建校舍也成為歷任校長一大任務。

丁志昱指出，馬公高中校舍重建還要特別感謝前校長林亨華，民國92年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情嚴峻期間，林亨華之子、醫師林重威因「抗煞」殉職，前總統陳水扁更親至澎湖慰問，林亨華隨即請願為澎湖子弟蓋一所新的學校，終在民國97年落成。

全校師生在學校80歲生日，以「鳥瞰馬高80」完成大空拍創舉，作為永久紀念。