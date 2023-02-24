快訊

2歲兒染疫亡…「恩恩爸」告侯友宜過失致死 檢方不起訴理由曝

海參崴回來了！陸突改與俄邊境8地名標註 矢板明夫：準備收復失土？

烏俄何時能止戰？回不了頭的「歐洲安全新架構」

馬公高中1300師生獻禮創校80週年 齊聚完成大空拍

中央社／ 澎湖縣24日電

澎湖國立馬公高中近1300名全校師生今天以「鳥瞰馬高80」完成大空拍創舉，場面壯觀，期盼作為創校80週年獻禮，再延續另一個80年。

馬公高中校長丁志昱接受媒體聯訪表示，馬公高中今年適逢創校80週年，學校自去年底起，陸續推出有植樹、傑出校友座談、記憶軌跡、馬高80美贊、典藏馬高募款紀念酒、校慶運動會，表揚傑出校友、園遊會、校慶晚會與感恩餐會等系列活動，與歷屆畢業校友一起同歡，且4月1日將達最高峰。

丁志昱表示，馬公高中80年來孕育出各行各業傑出人才，不過，民國96年前就讀的校友們都有著深刻印象，當時所有同學上課都在鋼筋外露、水泥剝落老舊教室內上課，還擔心一邊上課，可能會掉下一塊水泥。因此重建校舍也成為歷任校長一大任務。

丁志昱指出，馬公高中校舍重建還要特別感謝前校長林亨華，民國92年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情嚴峻期間，林亨華之子、醫師林重威因「抗煞」殉職，前總統陳水扁更親至澎湖慰問，林亨華隨即請願為澎湖子弟蓋一所新的學校，終在民國97年落成。

全校師生在學校80歲生日，以「鳥瞰馬高80」完成大空拍創舉，作為永久紀念。

馬公 澎湖 空拍

延伸閱讀

澎湖年度社區營造競賽揭曉 成功社區獲金賞獎肯定

澎湖社區總體營造 成功訪鱟村奪金賞獎

空拍看台灣／南部缺水嚴重 曾文水庫上游見底一期稻作休耕

自行車／培養領騎達人 澎管處辦研習30學員受益

相關新聞

旅行社負責人楊紫玫以父之名設獎學金 激勵學弟妹

安德力旅行社有限公司董事長暨金門縣國際蘭馨交流協會創會長楊紫玫以父親之名，創立「華民學業進步獎學金」，日昨再度回到母校金...

創意理念融入公共藝術 淡水國小學生簽署授權書

新北市淡水國小美術班學生將創意想法以陶藝作品的方式，呈現在公共空間，並且邀請到地景藝術家林舜龍老師為學生解說，同時讓學生決定是否捐出作品，簽署公共藝術授權書，讓孩子學習智慧財產權概念。

無論陰雨都有彩虹廊道 台中市東陽國小新景點超繽紛

台中市大甲區東陽國小彩虹廊道近期啟用，除了色彩斑斕的光影交疊，還提供孩童一個遮陽避雨的廊道，且無論陰天、雨天，走在彩虹廊...

慧燈中學學生參加全國數學競賽獲壹等獎 成績大放異彩

私立慧燈中學高中部、國中部學生在數學教師的指導下，分別參加第19屆IMC國際數學競賽台灣區初賽及2022年台灣國中數學競...

1成2國高中生壓力達嚴重等級 兒盟籲為孩子撐起保護傘

社會不斷在進步，若論物質享受，現代父母能給予的、孩子所獲得的相比數十年前豐富許多，但是孩子有因此變得比較快樂嗎？兒福聯盟...

弭平城鄉差距 張榮發基金會今年助4偏鄉學校找師資

國片「老師，你會不會回來？」中，真實剖析偏鄉教育師資匱乏等問題，引發全台熱烈討論聲浪，然而電影從二○一七年上映至今，台灣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦