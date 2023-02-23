翁倩玉年底回台南開版畫展 黃偉哲邀請明年參加台南400

旅日知名女星翁倩玉今年底將回故鄉台南舉辦版畫展，下午由總統府資政黃崑虎陪同拜訪台南市長黃偉哲，黃偉哲當場允諾給予相關行政協助，還致贈蘭花盆栽，邀請翁倩玉3月來台南後壁參觀台灣國際蘭展，

黃偉哲讚許翁倩玉是台南之光、台灣之光，這次回來開版畫展，希望市府和民間企業團體一起協力，迎接台南的女兒，更歡迎翁倩玉在明年「台南400」，再回台南共襄盛舉。翁倩玉也打趣回應，明年再回來就是要開演唱會了。

翁倩玉也特別提到自己和台南、鄭成功的淵源，她的外祖父劉北鴻世居台南柳營，其祖先當年為鄭成功部將，在南京戰死後，家眷隨著鄭成功渡台，之後便在台南落地生根，一代傳一代，嗣後劉家更成為柳營望族，

翁倩玉在會談時，對桌上擺放的土耳其國旗蘭花感到相當驚奇，聽到黃偉哲市長解釋是以奈米科技噴染，她更直呼好厲害！