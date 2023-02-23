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創意理念融入公共藝術 淡水國小學生簽署授權書

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水國小美術班學生以陶藝作品，呈現在公共空間，簽署公共藝術授權書，讓孩子學習智慧財產權概念。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水國小美術班學生以陶藝作品，呈現在公共空間，簽署公共藝術授權書，讓孩子學習智慧財產權概念。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水國小美術班學生將創意想法以陶藝作品的方式，呈現在公共空間，並且邀請到地景藝術家林舜龍老師為學生解說，同時讓學生決定是否捐出作品，簽署公共藝術授權書，讓孩子學習智慧財產權概念。

這次由藝術家林舜龍老師帶領的達達藝術工作室合作，讓學生參與輕軌捷運藍海線，漁人碼頭站公共藝術設置，林舜龍表示，藉由孩子的創作，讓他們對於家鄉的公共藝術，有更多的創作環境，更讓學生的創作不只是自己的作品，更能夠與公共藝術連結，並且種下關心的種子。更重要的是讓孩子了解授權這件事，能夠有自主性，決定捐出做為公共藝術。

淡水國小美術班老師 郭炎煌表示，淡水國小美術班，學生製作出將近四百隻小陶魚創作讓學生能運用自己的創意與作品，簽署授權書，將自己的作品捐贈出來，融入公共藝術的理念脈絡中，呈現在整體作品裡，這也是學習的一部份，除了讓學生的創意作品與環境結合，在簽授權書過程，讓孩子學習智慧財產權概念，更是多元學習的一環。

公共藝術 淡水

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