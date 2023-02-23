大二生攻職業組蛋糕技藝賽摘亞軍 為圓出國參賽夢
「2023年GÂTEAUX盃蛋糕技藝競賽」甫落幕，弘光科技大學食品科技系奪得2亞軍3季軍佳績，大二學生張妤佳直接挑戰職業組就拿到亞軍好成績，她為了一圓職業組冠軍可以代表台灣參加日本比賽的夢想，將再接再厲。另2名馬來西亞籍學生首次參賽皆拿到季軍成績，難能可貴。
負責指導的食科系講師程國恩說，學生跨組別直接挑戰職業組，並獲得佳績，非常優秀，從主題故事設計、色彩搭配及裝飾配件都花很多心思及挑戰自我，爭取最高榮譽。
張妤佳以「精靈幻想曲」作品奪得職業組亞軍，陳昱蓁作品「南瓜奇緣」獲季軍，謝湘荃作品「木偶奇遇記」得到佳作。
學生組則以，張毓菱「新年開始，抬頭見喜！」作品奪得亞軍，馬來西亞籍學生李慧紋作品「浪漫花屋」、蔡靖雯作品「貓咪與麵包」皆獲得季軍。
張妤佳難掩興奮分享，高中念興大附農就對烘焙有興趣，去年在TCAC 台灣國際廚藝美食挑戰賽翻糖項目拿到銅牌，杏仁膏裝飾蛋糕在日本相當盛行，為了一圓圓代表台灣參加日本比賽的夢想，今年直接挑戰職業組，雖未如願拿到冠軍，但能摘下亞軍，證明技藝有進步，會再接再厲，繼續挑戰競賽。
「原本想做冰原風，考量全藍色調不容易勾起食慾，改成可愛精靈及動物搭配草綠色蛋糕，終於完成理想作品。」張妤佳說，依照比賽規定翻糖可以用鐵絲支撐，杏仁膏不能用鐵絲支撐，材質又比較黏，捏製作品適時加玉米粉防黏，沾太多粉又會組合不起來，要做出細緻裝飾相當困難。
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