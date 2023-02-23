慧燈中學學生參加全國數學競賽獲壹等獎 成績大放異彩

私立慧燈中學高中部、國中部學生在數學教師的指導下，分別參加第19屆IMC國際數學競賽台灣區初賽及2022年台灣國中數學競賽(JHMC)，勇奪壹等獎等成績，表現優異。

慧燈中學表示，在國立台灣科技大學舉辦的第19屆IMC國際數學競賽台灣區初賽，是一項具備國際公信力的數學測驗，不但提升學生數學能力，也能提升國際視野；慧燈學生在張攀菶老師、鄭伊茜老師的指導下，501班盧冠瑜、501班黃騰宥及502班陳育綸等3位學生榮獲壹等獎，另有7名學生榮獲貳等獎、9名學生榮獲參等獎、26名學生榮獲優等獎等殊榮，取得複賽參賽資格。

此外，台灣國中數學競賽〈JHMC〉是一項針對國內公私立國中在學學生中在學學生所設計的競賽，藉由數學競賽活動提升國中生對數學的興趣，讓學生跳脫學習框架，在競賽過程中發揮自我創意，達成快樂學習。

學生們在張攀菶老師、吳招慶老師、李玉銀老師、吳文賢老師、林東良老師指導下，12月17日前往花蓮參賽，301班楊子謙、301班王廷宇、301班楊茜淯、303班薛宥聖等4位學生榮獲團體一等獎，另外301班楊子謙榮獲個人一等獎、303班薛宥聖個人榮獲二等獎、305班陳柏宇和301班王廷宇榮獲三等獎。