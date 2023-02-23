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慧燈中學學生參加全國數學競賽獲壹等獎 成績大放異彩

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
慧燈中學學生參加2022IMC數學競賽成績優異，7位學生榮獲貳等獎、9位學生榮獲參等獎、26位學生榮獲優等獎，並取得複賽資格。圖／慧燈提供
慧燈中學學生參加2022IMC數學競賽成績優異，7位學生榮獲貳等獎、9位學生榮獲參等獎、26位學生榮獲優等獎，並取得複賽資格。圖／慧燈提供

私立慧燈中學高中部、國中部學生在數學教師的指導下，分別參加第19屆IMC國際數學競賽台灣區初賽及2022年台灣國中數學競賽(JHMC)，勇奪壹等獎等成績，表現優異。

慧燈中學表示，在國立台灣科技大學舉辦的第19屆IMC國際數學競賽台灣區初賽，是一項具備國際公信力的數學測驗，不但提升學生數學能力，也能提升國際視野；慧燈學生在張攀菶老師、鄭伊茜老師的指導下，501班盧冠瑜、501班黃騰宥及502班陳育綸等3位學生榮獲壹等獎，另有7名學生榮獲貳等獎、9名學生榮獲參等獎、26名學生榮獲優等獎等殊榮，取得複賽參賽資格。

此外，台灣國中數學競賽〈JHMC〉是一項針對國內公私立國中在學學生中在學學生所設計的競賽，藉由數學競賽活動提升國中生對數學的興趣，讓學生跳脫學習框架，在競賽過程中發揮自我創意，達成快樂學習。

學生們在張攀菶老師、吳招慶老師、李玉銀老師、吳文賢老師、林東良老師指導下，12月17日前往花蓮參賽，301班楊子謙、301班王廷宇、301班楊茜淯、303班薛宥聖等4位學生榮獲團體一等獎，另外301班楊子謙榮獲個人一等獎、303班薛宥聖個人榮獲二等獎、305班陳柏宇和301班王廷宇榮獲三等獎。

校長游文聰表示，學生能在競賽當中脫穎而出，是一種現階段表現及能力的肯定，同時也鼓舞學校的辦學信心，期許師生們精益求精，再創佳績。

王廷宇、楊子謙、楊茜淯、薛宥聖參加JHMC國中數學競賽，榮獲花蓮地區團體一等獎，另外王廷宇、楊子謙、薛宥聖、陳柏宇也獲得個人獎。圖／慧燈提供
王廷宇、楊子謙、楊茜淯、薛宥聖參加JHMC國中數學競賽，榮獲花蓮地區團體一等獎，另外王廷宇、楊子謙、薛宥聖、陳柏宇也獲得個人獎。圖／慧燈提供
慧燈中學學生參加2022IMC數學競賽成績優異，7位學生榮獲貳等獎、9位學生榮獲參等獎、26位學生榮獲優等獎，並取得複賽資格。圖／慧燈提供
慧燈中學學生參加2022IMC數學競賽成績優異，7位學生榮獲貳等獎、9位學生榮獲參等獎、26位學生榮獲優等獎，並取得複賽資格。圖／慧燈提供
陳育綸、黃騰宥、盧冠瑜( 左至右)參加第19屆IMC國際數學競賽台灣區初賽榮獲壹等獎，為該年級排名前8%，取得複賽資格，實屬不易。圖／慧燈提供
陳育綸、黃騰宥、盧冠瑜( 左至右)參加第19屆IMC國際數學競賽台灣區初賽榮獲壹等獎，為該年級排名前8%，取得複賽資格，實屬不易。圖／慧燈提供

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