送暖至土耳其 茄萣國中製作捐款分享箱募款

送暖到土耳其，高雄市茄萣國中發起募捐活動，師生利用童軍課程自製捐款分享箱，在校內發起募捐，今天要寄到土耳其表達對災區的關心。

校長王東進說，茄萣國中雖位處偏遠漁村，但有不少師生，都想提供自己一份微薄力量。學生利用童軍課程發想活動，帶動全校師生貢獻愛心。

校內師生設計為土耳其、敘利亞大地震賑災製作募捐箱，學生拿募捐箱在校內募捐。為傳達關懷，也手作大卡片連署簽名表達全校的愛心。

茄萣國中新聞稿指出，募捐箱是用廢棄紙箱改造的， 箱內分為3個空間，分別可捐給中華民國政府、土耳其救援協會（AKUT）的專項資金、世界童軍運動組織（WOSM）。 希望師生能自行選擇捐助的對象，也讓大家知道捐款會用在哪裡，而不是盲目行動。

二年級陳同學表示，台灣也是一個身處地震帶的國家希望透過小小的力量，幫助到當地人民，共度難關。

王東進說，雖然捐款不多，卻帶著師生滿滿的愛，今天會把捐款箱寄給土耳其駐台辦事處，將來自於南台灣學校孩子打氣的暖心，轉達傳遞給災區的居民。