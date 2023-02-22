弭平城鄉差距 張榮發基金會今年助4偏鄉學校找師資

國片「老師，你會不會回來？」中，真實剖析偏鄉教育師資匱乏等問題，引發全台熱烈討論聲浪，然而電影從二○一七年上映至今，台灣許多偏鄉仍舊時不時會遇到師資招聘不易的窘境。為此，張榮發基金會今年協助偏鄉四校師資招募，希望讓偏鄉的孩子，不因常更換教師，導致學習進度受阻。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，協會長期關懷偏鄉，除提供各項資源，為進一步支持偏鄉教育永續發展，讓當地學童順利就學，今年協助偏鄉四校師資招募，包括花蓮縣三民國中增聘社會科師資、台東縣桃源國小增聘課程協作師資、雲林縣拯民國小增聘特教師資、及新竹縣峨眉國中增聘英語師資。

其中桃源國小位在台東縣延平鄉，校長林惠萍表示，原民部落原本就較一般偏鄉更難招募師資，很多老師都要身兼數職，這次接收張榮發基金會的資源後，將用於增聘課程協作師資，希望讓原鄉學子擁有更豐富的學習管道。

同屬部落學校的花蓮縣三民國中校長林國源也說，因應一○八課綱的社會科領域，教師應設計具探究精神與重視提問的教學活動，加上需編寫符合原民孩子需求的講義，都對非專長授課的教師或需跨年級、跨科目教學的小校老師是艱鉅的任務。尤其社科範圍廣泛，所幸今年適時得到外援，相信孩子很快就會感受到教學品質的改善。

拯民國小林郁杏校長表示，特殊學習需求的孩子與日俱增，卻受限教師人力不足無法提供更多資源與協助，此次在基金會的幫助下，能使特殊需求學生得到適合的學習照顧，實現教育的公平正義。

新竹縣峨眉國中陳姿利校長則分享，雙語資源常是反映城鄉差距的最明顯指標，將利用基金會提供的經費增聘英語教師，期待能提高英語學習成效，讓偏鄉子弟不受家庭經濟所限，藉由英語打開更多扇學習之窗。