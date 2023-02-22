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青年憂鬱難吐露 校園諮商宜採一對一

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
兒福聯盟執行長白麗芬22日表示，根據統計，約25%的國高中生在近期一年考慮過「自殺」，校園應加強輔導資源的隱密性。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
兒福聯盟執行長白麗芬22日表示，根據統計，約25%的國高中生在近期一年考慮過「自殺」，校園應加強輔導資源的隱密性。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

輔導室隱私保護不足，憂鬱青少難求援！兒福聯盟執行長白麗芬22日表示，根據統計，約25%的國高中生在近期一年考慮過「自殺」，校園應加強輔導資源的隱密性，如設立線上一對一晤談。心理諮商師鄧善庭亦表示，負面情緒不該被汙名化，家長也可以適當展現情緒，並告訴孩子「哭完能更有能力去面對挑戰」等言語。

僅5%少年尋專業協助

白麗芬表示，根據衛福部於2021年公布的統計報告指出，約25%的國高中生在近期一年曾考慮過「自殺」，更成為15到24歲青少年死因第2名，顯見青少年心理健康問題已迫在眉睫。她指出，尤其高中生因為升學、人生規劃等議題，壓力指數是國中生的兩倍以上。

兒福聯盟表示，綜觀現代孩子的壓力來源，前三名分別為學校課業（76.9%）、未來前途（67.3%）及交友人際（43.0%），除此之外，容貌外表（35.2%）、家庭經濟（20.2%）、親子關係 （20.3%），也是青少年常見的困擾議題。

然而，儘管青少年面臨愈來愈多心理煩惱，卻有17%的學生表示「不會跟任何人談」，更只有5.6%的學生表示「會找輔導老師等專業人士討論」，甚至還低於找網友傾訴的比例（9.8%）。

校園諮商隱密不足

根據兒盟2022年調查發現，多達78.5%的學生基於沒有時間、距離教室太遠或隱私保護不足等原因拒絕使用輔導室。白麗芬盟建議，學校應加強宣導輔導室功能、配合學生調整會談時間，並增加輔導資源的隱密性，例如增設線上一對一談話功能，讓孩子遇到情緒困境時，可以隨時取得抒發管道。

白麗芬呼籲，校園也可以將心理健康納入定期常規檢查，比照護眼護照提供青少年「護心護照」，教導孩子心理健康知識、簡易評估問卷和相關諮詢資源。她強調，針對高風險兒少也應定期關懷、適時轉介及長期追蹤，以便隨時掌握孩子的身心健康。

負面情緒去汙名化

鄧善庭說，社會至今常認為，「展現情緒是很脆弱的事情」，如哭了就是軟弱、害怕就是膽小等，導致青少年把負面情緒藏起來。她說，大人可以適當的展現情緒，難過是可以哭的，展現脆弱其實是讓自己更有力量面對挑戰；緊張其實能提供動力，「無論情緒是正面或負面都是正常的，應自然去接受情緒」。

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