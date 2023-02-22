參加英語口說大賽 桃園新興國際中小學14人獲獎表現最優

桃園市新興國際中小學今年首度參加常春藤國際口語大賽亞太區半決賽，高中、國中、國小總計14位學生獲獎，共獲6金獎、5銀獎、1銅獎、2優勝，是全台獲獎數最多的學校，其中榮獲金、銀、銅獎者將可參加亞太十強爭霸賽。

校方表示，常春藤盃是年度性的全球英語口語競賽，第一關全球海選，參加的人要先錄製個人英文展示影片上傳至官方平台；第二關台灣地區半決賽，必須通過現場問答等環節；第三關亞太地區總決選則要透過個人展示及同台競技等方式，向評審及觀眾展示語言能力，最後挑選最優者參加亞太十強爭霸賽。

校方表示，今年新興國際中小學首次參加比賽，就分別榮獲國小A組金獎、國小B組金獎、國小B組銀獎、國中組金獎、國中組銀獎、國中組優勝獎、高中組優勝獎；獲得銅獎以上的學生可再參加亞太區總決賽，並有機會參加常春藤國際學術論壇，甚至獲得美國各大名校的入學面試申請機會。

獲得國中組金獎的羅婕珉表示，第一次參加國際級比賽，非常緊張，所幸有學校老師指導訓練，比賽時更有信心。

另位國中組金獎得主郭庭瑄也說，參加比賽前心情像搭雲霄飛車一樣忐忑不安，培訓過程中，除背很多英文單字，也訓練在短時間內說英文故事的能力，非常有挑戰性。

國小組金獎得主陳宥均提到，自己這次比賽用英文展示元素周期表，雖然準備時間非常有限，但還是盡力去完成，很高興能得到評審肯定。

總校長魏宏恩表示，學校平時就重視國際教育，透過各種課程與活動設計，培養學生多元的語文能力，加上10位全職外師的教導，終有今天豐碩成績。副總校長兼國中小校長林繼生表示，學校首次參賽就一枝獨秀，獲得佳績，也凸顯學校落實國際教育與雙語教學的成果。