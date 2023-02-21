另類戶外教學！ 台南安慶國小特教師生走讀台江建庄史

今天是農曆二月二日土地公生，台南市安慶國小特教班親師生今天循著台江建庄二百年文化路徑地圖，走讀台江建庄史，社大台江分校執行長吳茂成為親師生介紹台江海尾寮大道公信仰文化，以及村民保境護生的拓墾村史，也是最不一樣的戶外教學。

台南市古稱台江，今年適逢建庄二百年，社大台江分校民俗文化班師生調查繪製台江建庄文化路徑地圖，安慶國小特教班69名親師生，今根據地圖，尋著同安路、海中街古道，一路從學校走到海尾朝皇宮，學校及大廟興學志工也一路陪伴，由於適逢土地公生日，親師生也一同禮敬海尾大道公及土地公、觀音佛祖，祈禱父母親身體健康，閤家平安。廟前商家看到老師及家長，陪伴學生走路，也送來飲料，給親師生加油打氣，格外溫馨感人。

社大台江分校執行長吳茂成表示，台江十六寮耆老傳唱「安身立命起草寮，地號出名十六寮，大道公廟海尾寮」，海尾寮人口六、七萬人，「海尾寮」的海字，即是紀念台江內海的意思，見證台江內海滄海桑田的拓墾歷史，今年適逢台江建庄二百年，特別是在土地公生日的早上，看到安慶國小親師生，循著文化路徑地圖戶外教學，令人感佩老師及家長、志工的用心，合力陪伴子弟學習。