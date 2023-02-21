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今天「龍抬頭」 一招引龍錢學起來 今年財運大爆發

在寒風低溫泳池苦練不輟 恆春小飛魚中小聯運狂掃21金

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春國中小游泳聯隊，在甫結束的屏東縣國中小學聯合運動會，再次奪下包括22面金牌在內的40面獎牌。圖／彭威華提供
屏東縣恆春國中小游泳聯隊，在甫結束的屏東縣國中小學聯合運動會，再次奪下包括22面金牌在內的40面獎牌。圖／彭威華提供

近3年在屏東縣泳壇繳出亮眼成績的恆春國中小游泳聯隊，在甫結束的屏東縣國中小學聯合運動會，再次奪下包括21面金牌在內的40面獎牌，恆春國中國男組拿到團體總冠軍，獲全國中等學校運動會國男接力隊代表權。

恆春半島冬季落山風吹起，教練周向明帶著小飛魚在寒風和冷水中集訓，家長期盼官方承諾的溫水設施能盡快建置，給選手最大的後盾。

由恆春和車城國中小學組成的恆春游泳聯隊，去年縣運奪下17面金牌和8銀、5銅，其中800自由式及200蝶式雙破大會紀錄，今年在國中小學聯合運動會成績更上一層樓，恆春國中彭宇康在個人5項目自由式、男接力3項目包辦8金，並打破100及800自由式的縣紀錄，其他好手彭永森奪5金、彭永霖5金、周子翔3金，4人都取得全中運資格；恆春國中國男組團體總冠軍，恆春國小男子組8人拿到團體殿軍、車城國中國女組也拿到團體殿軍。

聯隊教練周向明說，恆春鎮立游泳池整修後前年重新開放，前鎮長陳文弘讓全鎮國中小孩子免費進場，吸引更多有興趣的孩子加入泳訓班，由車城、恆春國中小組成的代表隊，這批鄉下孩子不怕吃苦，在強風和冷水中集訓勤練不輟，彭宇康、彭永森、彭永霖再創佳績外，多位新人擠進前6名，國男接力隊更在接力項目拋開對手，輕鬆贏得奪冠。

游泳聯隊家長彭威華表示，恆春冬季有不定時吹起的落山風，寒流來時，泳池水溫很少高於20度，冰冷水溫加上寒風，對泳隊小隊員來說雖習以為常，但不代表選手不怕冷，秋冬訓練環境苦於戶外寒風和低水溫，縣府同意為恆春泳池增設加溫設備，盼盡速建置，讓冬季練習更有效率，並在更高階的全國賽拿下好成績，為台灣泳壇培育更多新星。

屏東縣恆春國中小游泳聯隊，在甫結束的屏東縣國中小學聯合運動會，再次奪下包括22面金牌在內的40面獎牌。圖／彭威華提供
屏東縣恆春國中小游泳聯隊，在甫結束的屏東縣國中小學聯合運動會，再次奪下包括22面金牌在內的40面獎牌。圖／彭威華提供

恆春 屏東縣 小學

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