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大武山下小奧運六堆運動會 今年3月11日萬巒國中登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
第58屆六堆運動會今年3月11到12日在萬巒國中登場，縣長周春米（中間左三）、客委會副主委周江杰（中間左二）邀請大家到萬巒。記者劉星君／攝影
第58屆六堆運動會今年3月11到12日在萬巒國中登場，縣長周春米（中間左三）、客委會副主委周江杰（中間左二）邀請大家到萬巒。記者劉星君／攝影

有大武山下小奧運美稱六堆運動會，今年第58屆由萬巒鄉舉辦，3月11到12日在萬巒國中登場，屆時將有高屏地區共12鄉區近2千名鄉親齊聚，今年賽事還增加幼兒滑步車、攀岩、霹靂舞與路跑等多元賽事，傳揚客家精神。

今年主辦單位為六堆先鋒堆萬巒鄉，鄉長林國順說，今年邀請萬巒子弟奧運排名第27名羽球國手謝裕興出席記者會，希望藉由他努力不懈精神，鼓舞參與六堆運動會選手們，有站上世界舞台的勇氣和信心，從家鄉的土地出發，在國際競技場上，為台灣爭光。

當天開幕時，由老師張秀蓮創作指導「客家人出頭天」，由萬巒鄉立幼兒園長李容珍率領萬巒國小、五溝國小、佳佐國小、赤山國小、萬巒鄉立幼兒園、社區媽媽共270人擔綱演出，搭配客家青年陳佑宗、陳宥文、范家豪的音樂設計，創作獨一無二的演出，用歌舞為六堆運動會帶來青創藝術光芒。

今年六堆運動會共19項賽事，除一般競賽，更有攀岩、霹靂舞、路跑、幼兒滑步車等比賽，還搭配萬巒小旅行、六堆產業市集等系列活動，歡迎大家到萬巒作客，參與一年一度六堆盛事。

2023年第58屆六堆運動會預計3月8到10日展開聖火遶六堆，從竹田忠義祠出發，途經12鄉區，為賽事暖身祈福。3月11日在萬巒國中舉辦開幕，開幕秀由萬巒幼兒園25名師生帶來以萬巒四寶「可可、百香果、豬腳、有機書店」為主題創作舞劇，搭配客家青年歌手陳佑宗創作的「發著光的萬巒鄉」，帶來獨一無二的演出，用歌曲和戲劇為客家運動會帶來藝術光芒。

當天晚上也以萬巒客家特色宴請選手們，慰勞他們競賽後的轆轆腸胃，推廣萬巒地區豐隆多元的農特產。

運動 幼兒園 奧運

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