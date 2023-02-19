快訊

有攝護腺肥大問題該做哪些檢查？詳解泌尿科常見各項檢查項目

如疫情穩定 明天起放寬室內免戴口罩 8場所例外、4情境建議戴

就是明天！辦護照網路預約變好搶了 大幅擴增至1500個名額

遺珠也很美 網美店為國中生辦「沒得獎」作品詩畫展

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市壽山國中結合鹽埕區知名網美店「左咖啡」，舉辦《遺珠故事》詩畫展。圖／壽山國中提供
高雄市壽山國中結合鹽埕區知名網美店「左咖啡」，舉辦《遺珠故事》詩畫展。圖／壽山國中提供

為了提供美術班青少年創作者舞台，高雄市壽山國中結合鹽埕區知名網美店「左咖啡」，舉辦《遺珠故事》詩畫展，邀請全國優秀詩人獎得主鄭智仁，指導學生把畫的意境都寫成詩，有文字又有畫面，內容豐富。參展作品都是今年美展「沒得獎」的作品，但在左咖啡展覽廣受客人好評。

壽山國中校長林宜家說，會在「左咖啡」辦展也有特殊的緣分，有天學校同仁在搜尋早午餐店的時候，看見店家在臉書上推銷店內的一面牆，廣邀藝術家去布置，實際探訪之後發現用餐的人很多，真的能將藝術帶入人群。老闆得知學生想來辦展，不只免費出借場地，還自掏腰包提供吊鉤與展燈，以行動支持孩子的藝術創作。

學生洪維甯的參展作品是「輪迴轉生」，畫面看起來有點陰森詭異，還有一隻亮黃色蝴蝶，顯得突兀而不協調。但透過詩的創作，才知道洪維甯認為「輪迴」的觀念，是家人對逝去親人的一種期待，希望藉由信仰讓家人再次回來團聚，而那黃色蝴蝶則是一個顯眼的記號，充滿守候家人的溫柔。

學生郭羽嫣與劉倢安有多幅作品參展，她們說當初非常想在美展得名，因此努力創作，可惜都與名次錯過，畫作只能被收在家裡。郭羽嫣的圖畫其實充滿童趣，劉捷安則擅長畫出溫馨豐盈的畫面，各有特色，很適合在咖啡店展出，讓用餐的客人都能有好視野、好心情。

指導老師李佳恂表示，為了準備美展比賽，學生每年幾乎都從5月就開始著手繪畫，直到9月送件，為了作品反覆修改，用了很多心思。每次成績出來，沒得名的孩子總是很失落，不過有了這個「沒得獎」作品展，仍然可以讓畫作被看見，這就是在告訴孩子，創作不只是為了比賽，只要願意投入，總有舞台等待著有心人。

《遺珠故事》詩畫展在鹽埕區大勇路157號，展至2月28日。林宜家說，畫作是沒得獎的「遺珠」，但只要有人欣賞，就不會是少年畫家的「遺憾」，希望大家多多給予鼓勵。撤展後也會改成線上分享的形式，讓更多人看見孩子的創作能量。

高雄市壽山國中結合鹽埕區知名網美店「左咖啡」，舉辦《遺珠故事》詩畫展。圖／壽山國中提供
高雄市壽山國中結合鹽埕區知名網美店「左咖啡」，舉辦《遺珠故事》詩畫展。圖／壽山國中提供
高雄市壽山國中學生洪維甯的參展作品「輪迴轉生」。圖／壽山國中提供
高雄市壽山國中學生洪維甯的參展作品「輪迴轉生」。圖／壽山國中提供
高雄市壽山國中結合鹽埕區知名網美店「左咖啡」，舉辦《遺珠故事》詩畫展。圖／壽山國中提供
高雄市壽山國中結合鹽埕區知名網美店「左咖啡」，舉辦《遺珠故事》詩畫展。圖／壽山國中提供
高雄市壽山國中結合鹽埕區知名網美店「左咖啡」，舉辦《遺珠故事》詩畫展。圖／壽山國中提供
高雄市壽山國中結合鹽埕區知名網美店「左咖啡」，舉辦《遺珠故事》詩畫展。圖／壽山國中提供

畫作

延伸閱讀

國中生被父家暴仍到處借錢讓父飽食 父病逝他無力安葬

拐國中生視訊裸聊挨告 自曝從小被霸凌求減刑反遭重判

研究罕病科展得獎遭質疑代筆 國中生高EQ回應讓全網跪

國中生研究罕病科展摘銅遭疑代筆 他親曝動機萬人朝聖跪了：唐鳳2.0

相關新聞

松山高中訂餐違規罰舉牌 北市教局調查

台北市松山高中近日有學生訂餐未依規定寫外食單，遭學校要求中午手持「不寫外食單、愛校做到翻」等標語作為處罰，被批是古代「洗...

獨／松山高中稱舉牌是自願 受罰學生出示陳述單打臉校方

北市松山高中有學生訂餐未依規定寫外食單，遭校方要求在校門手持「不寫外食單 愛校做到翻」、「不寫外食單 別來讀松山」等標語...

市府全額補助 基隆公立國中小教科書免費

新學期開始，基隆市政府贈送學生家長開學禮，全額補助審定本教科書，市府今年度編列2560萬元預算金額，補助全市54所公立國...

學生手拉牽繩走在路上被諷為「肉體人行道」 校方出面解釋了

高雄鳳山一所小學約50名學童下課後手拉牽繩走在路上，被網友拍下照片喻為「小朋友的肉體行人道」，指因為沒有人行道，小朋友沒...

遺珠也很美 網美店為國中生辦「沒得獎」作品詩畫展

為了提供美術班青少年創作者舞台，高雄市壽山國中結合鹽埕區知名網美店「左咖啡」，舉辦《遺珠故事》詩畫展，邀請全國優秀詩人獎...

台達開創磨課師公益平台 幫學子找好老師

「台達磨課師」（DeltaMOOCx）是華文網路世界第一個以大學自動化學程與高中和高工基礎自然學科課程為主的「磨課師」，以公益出發，提升技職教育競爭力的網路線上學校（平台），被視為翻轉教室、翻轉教育，點亮台灣高中／高工職學子基礎自然學科的一盞明燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦