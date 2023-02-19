遺珠也很美 網美店為國中生辦「沒得獎」作品詩畫展
為了提供美術班青少年創作者舞台，高雄市壽山國中結合鹽埕區知名網美店「左咖啡」，舉辦《遺珠故事》詩畫展，邀請全國優秀詩人獎得主鄭智仁，指導學生把畫的意境都寫成詩，有文字又有畫面，內容豐富。參展作品都是今年美展「沒得獎」的作品，但在左咖啡展覽廣受客人好評。
壽山國中校長林宜家說，會在「左咖啡」辦展也有特殊的緣分，有天學校同仁在搜尋早午餐店的時候，看見店家在臉書上推銷店內的一面牆，廣邀藝術家去布置，實際探訪之後發現用餐的人很多，真的能將藝術帶入人群。老闆得知學生想來辦展，不只免費出借場地，還自掏腰包提供吊鉤與展燈，以行動支持孩子的藝術創作。
學生洪維甯的參展作品是「輪迴轉生」，畫面看起來有點陰森詭異，還有一隻亮黃色蝴蝶，顯得突兀而不協調。但透過詩的創作，才知道洪維甯認為「輪迴」的觀念，是家人對逝去親人的一種期待，希望藉由信仰讓家人再次回來團聚，而那黃色蝴蝶則是一個顯眼的記號，充滿守候家人的溫柔。
學生郭羽嫣與劉倢安有多幅作品參展，她們說當初非常想在美展得名，因此努力創作，可惜都與名次錯過，畫作只能被收在家裡。郭羽嫣的圖畫其實充滿童趣，劉捷安則擅長畫出溫馨豐盈的畫面，各有特色，很適合在咖啡店展出，讓用餐的客人都能有好視野、好心情。
指導老師李佳恂表示，為了準備美展比賽，學生每年幾乎都從5月就開始著手繪畫，直到9月送件，為了作品反覆修改，用了很多心思。每次成績出來，沒得名的孩子總是很失落，不過有了這個「沒得獎」作品展，仍然可以讓畫作被看見，這就是在告訴孩子，創作不只是為了比賽，只要願意投入，總有舞台等待著有心人。
《遺珠故事》詩畫展在鹽埕區大勇路157號，展至2月28日。林宜家說，畫作是沒得獎的「遺珠」，但只要有人欣賞，就不會是少年畫家的「遺憾」，希望大家多多給予鼓勵。撤展後也會改成線上分享的形式，讓更多人看見孩子的創作能量。
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