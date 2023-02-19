台達開創磨課師公益平台 幫學子找好老師

正因為走過困苦，鄭崇華有幸遇到許多生命中的好老師， 發揮正面的影響，讓他專心努力向學，得以翻轉人生。 也因此，他深知教育的重要。 在當今技職教育式微下，鄭崇華落實為學子找「好老師」的初心， 以「台達磨課師」為平台，透過網路教學，打破知識藩籬，創造亮點， 讓人看到：教育真的可以不一樣。

二〇一五年三月一日，「台達磨課師」（DeltaMOOCx）正式開課。

這是華文網路世界第一個以大學自動化學程與高中和高工基礎自然學科課程為主的「磨課師」，以公益出發，提升技職教育競爭力的網路線上學校（平台），被視為翻轉教室、翻轉教育，點亮台灣高中／高工職學子基礎自然學科的一盞明燈。

（本文出自《利他的力量》） 自開課以來，台達磨課師已吸引上千萬人次點閱學習，創造如此強大影響力的幕後推手，就是鄭崇華。儘管企業界都認為，環保錢不容易賺，他卻堅持，「對社會、對地球有益處的事，絕對要做。」而且，「現在不做，將來就會後悔。」

設「磨課師」，翻轉教育的企業先鋒

MOOCs（MassiveOpenOnlineCourses），中文名稱是大規模開放式線上課程，台灣直接音譯為「磨課師」。二〇〇六年成立的可汗學院，成為全球網路教學的濫觴，也帶動MOOCs概念的興起。

二〇一一年，史丹佛大學兩位教授在網路上開設「人工智慧導論」，吸引全球16萬名學生註冊，讓大規模學生免費修課。隔年，吸引更多學術單位跟進，MOOCs成為網路化時代線上學習的風潮，二〇一二年，紐約時報稱之為「MOOCs元年」。那一年，美國史丹佛大學、麻省理工學院（MIT）和哈佛大學等校教授，分別成立Coursera、Udacity和edX等MOOCs平台，號召各校名師把課程錄影放在網路上，開放給所有人免費學習。

鄭崇華和MOOCs先驅之一的MIT淵源頗深。

三十多年前，前理律律師事務所主持人徐小波，因緣際會和MIT史隆管理學院院長梭羅教授（LesterC.Thurow）相遇，兩人深信，亞太區域經濟以及華人經濟體，將在全球經濟發展潮流中扮演舉足輕重的角色，便決定共同邀集台灣各產業的企業家，籌設「策略發展基金會」，以建立管理和科技創新的長期合作關係。

在此機緣下，一九九一年三月，「時代基金會」正式對外宣布成立時，台達電子即是贊助投資的會員企業之一，鄭崇華因此曾擔任時代基金會的董事長。

而一九九七年，時代基金會和MIT的「電腦科學暨人工智慧實驗室（CSAIL）」共同在台北舉辦「新資訊世界研討會」，MIT電機資訊學系教授舒維都（Dr.VictorW.Zue），和鄭崇華第一次見面，因此促成CSAIL和台達進行一項產學合作研究計畫。

舒維都後來被鄭崇華延攬成為台達電子的顧問，雙方維持相當密切的關係，曾和他分享這股網路學習新風潮。

（本文出自《利他的力量：鄭崇華的初心與台達經營哲學》，作者：傅瑋瓊）