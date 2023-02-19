光華高中吳佳臻花燈製作奪燈王 特殊選才上虎尾科大金榜

台南市私立光華高中多媒體設計科三年級學生吳佳臻，去年榮獲高中商業技藝競賽優勝，今年參加科大特殊選才，上虎尾科技大學多媒體設計系正取第一名，她分享，只要有恆心，盡力去做，無論多困難的事，最終都可以成功。

校長張敬川表示，吳佳臻個性樸實勤勞，國中技藝課程中接觸到光華高中的花燈製作特色活動，心生嚮往，以光華多媒體設計科設為第一志願。入學後就積極參與花燈製作，歷經了無數假日夜晚的努力，2021年於新竹燈會榮獲高中職組優等，隔年再接再厲勇奪高雄線上燈會高中職組的燈王。

除了花燈製作，吳佳臻更以進軍全國高級中等學校商業技藝競賽為目標，開啟了高強度、高密度的循環練習模式，雖然過程中數度都想要放棄，但在師長的陪伴及鼓勵中撐了下來，最終獲得111學年度「商業廣告類」優勝。同時在老師蘇惠珍協助下參與「坎城國際未來獅創意影片大賽」，榮獲得佳作。各項優異的競賽表現，獲得評選教授的青睞，在科大特殊選才升學管道中，錄取虎尾科技大學多媒體設計系。

吳佳臻回顧求學過程，除了感謝計群師長們的栽培外，也慶幸有志同道合的好友陪伴，更感謝家人及電繪選手好友的支持及鼓勵，讓自己能「鐵杵磨針終有所得」。