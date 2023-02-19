市府全額補助 基隆公立國中小教科書免費

新學期開始，基隆市政府贈送學生家長開學禮，全額補助審定本教科書，市府今年度編列2560萬元預算金額，補助全市54所公立國民中、小學，約2萬1千多名學生受惠，每個家庭可省下700到1400元。

教育處表示，基隆市政府為減輕家長的負擔，這項福利政策已實施多年，近年來，因印刷成本不斷增加，教科書單價亦逐年攀升，市府今年增編20萬元，全額補助所需費用。

教育處並說，部分特殊孩子有使用點字書或大字書的需求，其書籍成本相當高，市府也增加補助所需經費約100萬元，讓每一位在基隆的學生享有完善的福利。

建德國中余姓學生家長表示，這樣的補助對學生很有感，家中如果多個小孩就讀，享受的福利就很明顯，外縣市不一定有這樣的補助。

成功國小李姓學生說，不要繳教科書的費用很棒，家長則認為，可以把這筆錢拿去買其他課外書籍，增加閱讀能力，對學生、家長來說，都是很有感的政策。

教育處長劉美蘭指出，市府爭取各項資源挹注於校園，打造優質的學習環境，期盼基隆的孩子都能適性揚才、全人發展。後續將持續各項福利政策，提供家長更多支持，讓學生更安心學習。