小一孩訂正生字「沒辦法下課去玩」她貼作業字跡批師矯枉過正

小學生時常會有生字練習的作業，不過一名網友表示小孩的作業被老師糾正，反覆寫了N遍，認為老師矯枉過正「要求是否太高了？」，引發網友熱議。

一位網友在臉書社團《爆料公社》發文稱孩子就讀小學一年級，生字簿練習不斷被老師抓錯誤，同個字反覆寫了N遍，「這樣都還有錯！」。從原Po貼出的照片中可以看到作業本上打了許多問號，老師則回覆是「構字異常」，原Po心疼小孩下課30分鐘也沒辦法去玩，必須在位子上訂正「小孩已經不想寫了，認為自己很努力寫了，老師都說錯！這樣是矯枉過正了吧！」，她也直言「當然都是希望孩子更好，但我們更希望孩子是喜歡學習的，給予肯定有那麼困難嗎？」

圖擷自《爆料公社》

貼文一出，網友紛紛留言，有人點出「寫字基礎要打好，該高興有老師肯刁，以後會感謝他的」、「遇到盡責的老師感恩好嗎，一年級寫字基礎真的很重要，習慣了就很難改」、「其實仔細觀察，就可以知道哪裡寫錯，為什麼不能這樣寫了，了解之後，我會自己在家跟小孩解釋，並教導他，如果不懂再去問老師」、「不介意小孩以後寫字歪七扭八就沒差」、「所以幾年級開始矯正比較適合？那還矯正得過嗎？早就定型了吧」、「為什麼不直接跟老師溝通就好」。

也有人認為「這已經夠工整了，還不行我看我應該要回去國小重讀了⋯」、「以他老師這樣標準，我可能連幼稚園都畢業不了」、「我也覺得不用一直反覆要求重寫，練字是慢慢累積的」」、「適當就好，矯枉過正其實沒必要。大家都太累了，只會一直打擊孩子信心、毅力而已」、「老師嚴格過了頭也不見得是對的」、「老師願意用心是很好，但是看圖，孩子字已經很好看了！為何還要再強求？這樣的求學真的不快樂啊」。