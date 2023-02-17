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用藝術闖蕩國外 台灣藝術家將國際展出創作回母校展出

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
台灣藝術家張榕芝，為高雄正修科大視覺傳逹設計系傑出校友，將29幅曾在國外展出的創品帶回母校展出。記者陳弘逸／攝影
台灣藝術家張榕芝，為高雄正修科大視覺傳逹設計系傑出校友，將29幅曾在國外展出的創品帶回母校展出。記者陳弘逸／攝影

把窗外的風景，早晨的菜市場帶到國際！現年48歲的台灣藝術家張榕芝，為高雄正修科大視覺傳逹設計系傑出校友，透過獨特繪畫技法與風格，作品屢次到國外展出，更獲多項國外藝術獎，為回饋母校，近日將29幅作品帶回台灣並於校內展出，也分享為國爭光的榮耀。

談及創作靈感，張榕芝分享，靈感元素都來自生活，可以是窗外的風景，早晨的菜市場等，一切生活中有趣的事物，並從中獲得美好的領悟與感動，然後畫成一幅幅畫，作品多以動物形象來詮釋，也用輕鬆的方式來傳達生活的美麗與複雜。

張榕芝舉例，在這次展出中，一幅名為「住校的松鼠」的作品，就是某天清晨帶小孩上學途中，看見松鼠在樹上啃食木棉花，並透過與兒子談話，逐漸構成的創作。

張榕芝說，自己喜歡大自然與動物，因此將這次個展命名為「魔法森林」，這次回到母校展出的29件作品，都曾到國際間許多藝術展中展出，其中，14件為國際獎得獎之作。

能有這樣的藝術成就，張榕芝最感謝父親讓她走向藝術之路，及丈夫給予支持，並鼓勵她能在藝術界無後顧之憂，全力以赴。

張榕芝為正修科大視覺傳達設計系畢業生，畢業後，曾任美術設計師，婚後創作一度停擺，近年重拾畫筆創作，目前已累計60多件作品，每件都耗時超過1周甚至數月的時間來構思並創作，去年榮獲義大利國際卡拉瓦喬獎、法國巴黎國際獎、西班牙巴塞隆納國際獎及英國最佳現當代藝術家倫敦獎等國際獎項。

台灣藝術家張榕芝，為高雄正修科大視覺傳逹設計系傑出校友，作品屢獲國外各項藝術獎。記者陳弘逸／攝影
台灣藝術家張榕芝，為高雄正修科大視覺傳逹設計系傑出校友，作品屢獲國外各項藝術獎。記者陳弘逸／攝影
台灣藝術家張榕芝，為高雄正修科大視覺傳逹設計系傑出校友，將29幅曾在國外展出的創品帶回母校展出。記者陳弘逸／攝影
台灣藝術家張榕芝，為高雄正修科大視覺傳逹設計系傑出校友，將29幅曾在國外展出的創品帶回母校展出。記者陳弘逸／攝影
台灣藝術家張榕芝，為高雄正修科大視覺傳逹設計系傑出校友，作品屢獲國外各項藝術獎。記者陳弘逸／攝影
台灣藝術家張榕芝，為高雄正修科大視覺傳逹設計系傑出校友，作品屢獲國外各項藝術獎。記者陳弘逸／攝影
台灣藝術家張榕芝，為高雄正修科大視覺傳逹設計系傑出校友，將29幅曾在國外展出的創品帶回母校展出。記者陳弘逸／攝影
台灣藝術家張榕芝，為高雄正修科大視覺傳逹設計系傑出校友，將29幅曾在國外展出的創品帶回母校展出。記者陳弘逸／攝影
台灣藝術家張榕芝（右），為高雄正修科大視覺傳逹設計系傑出校友，作品屢獲國外各項藝術獎。記者陳弘逸／攝影
台灣藝術家張榕芝（右），為高雄正修科大視覺傳逹設計系傑出校友，作品屢獲國外各項藝術獎。記者陳弘逸／攝影

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