永平工商與瑞士教育集團合作 瑞士名廚交流廚藝
桃園楊梅永平工商日前與瑞士HTMi飯店管理大學交流，今再與瑞士最大的飯店管理大學教育集團亞太地區總監Christian Schiering及瑞士廚藝管理大學主廚Alain Muller合作，拓展歐洲廚藝課程，與世界接軌。
SEG瑞士教育集團設立於1982年，已有近40年歷史，專精於瑞士培育飯店管理、觀光產業人才的教育殿堂，旗下包含4所大學，共分為5個校區，其中CAAS瑞士廚藝管理大學於全球餐飲大學中排名最高，獲得世界第1餐飲廚藝學校的殊榮，反映教學和設施的卓越品質。
永平工商說，此次亞太區總監Christian Schiering親自到訪永平工商洽談2校合作架構，更安排瑞士烹飪藝術學院主廚Chef Alain西餐烹調教學，Alain以香煎牛菲力為主題，並搭配時令鮮蔬烹調出令人驚豔的蘑菇燉飯。
永平工商學生李伯緯等10位HBL甲組球員，平時除了籃球專業技術外，更具備餐飲相關專長，於永平餐飲習得餐飲廚藝，擁有一技之長。李伯緯表示，能在高中階段參與歐洲廚藝專業課程，非常幸運，Alain主廚專業的烹飪技巧以及對食材搭配的展現，更是讓餐飲科師生獲益良多。
校長胡劍峯表示，很高興能與瑞士的學校合作，擴大歐洲的國際交流，將有助於學生的視野與國際移動發展，未來除了將安排該校教師與學生定期交流，也將引進廚藝專業課程，分享國際餐飲教育資源，為餐飲科學生帶來最先進廚藝知識與技能，讓台灣的孩子持續在世界的餐飲業持續發光發熱。
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