永平工商與瑞士教育集團合作 瑞士名廚交流廚藝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
永平工商與瑞士最大的飯店管理大學教育集團 亞太地區總監Christian Schiering及瑞士廚藝管理大學主廚Alain Muller合作。圖／永平工商提供
永平工商與瑞士最大的飯店管理大學教育集團 亞太地區總監Christian Schiering及瑞士廚藝管理大學主廚Alain Muller合作。圖／永平工商提供

桃園楊梅永平工商日前與瑞士HTMi飯店管理大學交流，今再與瑞士最大的飯店管理大學教育集團亞太地區總監Christian Schiering及瑞士廚藝管理大學主廚Alain Muller合作，拓展歐洲廚藝課程，與世界接軌。

SEG瑞士教育集團設立於1982年，已有近40年歷史，專精於瑞士培育飯店管理、觀光產業人才的教育殿堂，旗下包含4所大學，共分為5個校區，其中CAAS瑞士廚藝管理大學於全球餐飲大學中排名最高，獲得世界第1餐飲廚藝學校的殊榮，反映教學和設施的卓越品質。

永平工商說，此次亞太區總監Christian Schiering親自到訪永平工商洽談2校合作架構，更安排瑞士烹飪藝術學院主廚Chef Alain西餐烹調教學，Alain以香煎牛菲力為主題，並搭配時令鮮蔬烹調出令人驚豔的蘑菇燉飯。

永平工商學生李伯緯等10位HBL甲組球員，平時除了籃球專業技術外，更具備餐飲相關專長，於永平餐飲習得餐飲廚藝，擁有一技之長。李伯緯表示，能在高中階段參與歐洲廚藝專業課程，非常幸運，Alain主廚專業的烹飪技巧以及對食材搭配的展現，更是讓餐飲科師生獲益良多。

校長胡劍峯表示，很高興能與瑞士的學校合作，擴大歐洲的國際交流，將有助於學生的視野與國際移動發展，未來除了將安排該校教師與學生定期交流，也將引進廚藝專業課程，分享國際餐飲教育資源，為餐飲科學生帶來最先進廚藝知識與技能，讓台灣的孩子持續在世界的餐飲業持續發光發熱。

瑞士 永平工商 大學教育

延伸閱讀

以腔棘魚之名！Blancpain五十噚70周年腕表 正式解密

中國文化大學以學生為本 打造最貼近社會趨勢大學

新北31所公立高中職 可先修美加州峽谷大學課程

美國密州大學槍擊案 2名中國學生中彈受傷

相關新聞

班班吃石斑 周春米保證屏東縣學童吃滿4次石斑魚

屏東縣政府響應行政院推行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，啟動公立國中小學「班班吃石斑」專案，上學期已讓屏東...

永平工商與瑞士教育集團合作 瑞士名廚交流廚藝

桃園楊梅永平工商日前與瑞士HTMi飯店管理大學交流，今再與瑞士最大的飯店管理大學教育集團亞太地區總監Christian ...

貓裏喵盃Scratch創作競賽巨蛋登場 國中小70隊參加複賽

苗栗縣政府辦理的貓裏喵盃SCRATCH創作競賽，今天在縣立巨蛋體育館舉行複賽，共有70隊參加比賽，這項競賽在縣內已邁入第...

三芝幼兒園趣味演出 演繹媽祖故事認識家鄉

新北市立三芝幼兒園為了讓孩子認識家鄉文化，師生發想一起籌備了一場超萌的戲劇演出，劇名為『媽呀！組什麼團？飯糰？天團？』演繹媽祖的故事，與三芝的信仰中心福成宮結合...

新屋高中擊劍隊練習場挨批不合適 教育局：持續關心

桃園新屋高中校內擊劍隊去年獲得全中運冠軍，不過校內因場地受限未配有專業正規的場地，去年桃市府教育局介入協助尋覓場地，不過...

南投學生營養午餐每人加7元 不怕學生吃不起蛋

雞蛋價格節節攀升，台中市政府啟動緊急機制投入500萬元，為全市公立國中、國小學生「加蛋」，不讓學生營養打折。南投縣教育處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦