貓裏喵盃Scratch創作競賽巨蛋登場 國中小70隊參加複賽

苗栗縣政府辦理的貓裏喵盃SCRATCH創作競賽，今天在縣立巨蛋體育館舉行複賽，共有70隊參加比賽，這項競賽在縣內已邁入第7年，比部分六都還早推出，縣府鼓勵各國中小學善用資訊科技輔助教學，以擴展各領域學習內涵，提升學生解決問題的能力。

副縣長鄧桂菊、教育處副處長徐建男上午到巨蛋體育館為選手加油打氣，為鼓勵參加複賽的選手積極備戰，今天實作複賽現場還加碼抽出獎品給參賽學生，包括平板電腦1台及禮券8份。

今年貓裏喵盃SCRATCH創作競賽採兩階段模式，第一階段的線上初賽報名隊伍共171隊，國中小各組共有70隊脫穎而出，晉級今天第二階段現場實作複賽，參賽選手依組別及題目先抽出競賽主題，範圍為國中小各學習領域，涵蓋日常生活及創意思考等，各組採每隊2人通力合作，於3小時限時內進行現場程式設計創作並完成作品。上午的動畫組賽程國小、國中抽出的主題分別是「苗栗多元文化之美」、「苗栗山城風情畫」。

徐建男指出，這項競賽分國小互動遊戲組、國小動畫短片組、國中互動遊戲組、國中動畫短片組共4組；各參賽隊伍發揮團隊分工合作精神，運用SCRATCH自由軟體工具與創意思考完成動畫或遊戲作品，各組成績最優前兩名將代表苗栗參加全國貓咪盃SCRATCH競賽。