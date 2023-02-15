三芝幼兒園趣味演出 演繹媽祖故事認識家鄉
新北市立三芝幼兒園為了讓孩子認識家鄉文化，師生發想一起籌備了一場超萌的戲劇演出，劇名為『媽呀！組什麼團？飯糰？天團？』演繹媽祖的故事，與三芝的信仰中心福成宮結合，讓孩子們認識家鄉的重要文化信仰，瞭解媽祖的故事。
三芝幼兒園園長朱詩穎說，以往幼兒園的孩子對於福成宮其實並不陌生，不過多數都以為只是拜拜祈福的地方，透過這個戲劇的籌備、引導，孩子們也發現媽祖廟建築物之美，還有對於文物也相當有興趣，而後師生討論發創故事，開啟了這樣的計畫課程。
園長朱詩穎表示，這次在福成宮前搭起戲棚，放起剪輯好的影片，猶如重要節日酬神活動的呈現方式，吸引不少家長與街坊鄰居的目光，最後孩子們加碼裝扮演出，萌翻現場的觀眾，而幼兒園也期待藉由這一系列的主題課程讓孩子對於家鄉有更深的連結與文化認識。
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