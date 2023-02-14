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救護救災車免被撞 國小童研究「車輛方位警示系統」奪金牌

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市愛國國小教師陳建良、王雅柔指導學生謝如婷、張芳瑜與施昀彤，作品「車輛方位警示系統」獲得金獎。記者徐如宜／攝影
高雄市愛國國小教師陳建良、王雅柔指導學生謝如婷、張芳瑜與施昀彤，作品「車輛方位警示系統」獲得金獎。記者徐如宜／攝影

救護車輛緊急救援時有車禍發生，為提醒用路人禮讓救護車，高雄市愛國國小學生設計出「車輛方位警示系統」，在2023世界青少年發明展台灣選拔賽勇奪金牌，將代表台灣參加世界賽；作品「校園清潔垃圾籃」獲銀獎，學校共獲1金、2銀、2銅、2佳作。

愛國國小教師陳建良、王雅柔指導學生謝如婷、張芳瑜與施昀彤，作品「車輛方位警示系統」獲得金獎。小朋友說，學校就在高醫附近，上課時常常聽到救護車疾駛的聲響，又在電視新聞上看到救護車、消防車出車禍的新聞，希望發想出更便利更有效的改善措施，提醒用路人禮讓救護車，也體貼救災優先的美意。

謝如婷、張芳瑜與施昀彤說，這項研究是利用 RFID 技術在救護車輛上貼上射頻標籤，當車輛靠近有偵測裝置的路口時，紅綠燈旁的顯示幕上就可以看到救護車的來向，提醒用路人能夠提早禮讓救護車順利通行，以減少救護車救人時發生事故的機會。

這項發明的作品來自愛國國小學生，他們從從生活中觀察到路上救護車行駛受限的問題，救護車救人時被撞時有發生，進而發想出更便利更有效的改善措施，提醒用路人禮讓救護車，也體貼救災優先的美意與金牌得來不易的殊榮相映生輝。

教師曹秀美與張家慶，指導學生陳仲廷、盧宏恩、王諄堯的作品「校園清潔垃圾籃」，獲得銀牌獎。小朋友說，打掃校園環境是生活教育育的一部分，像學校人行道上的樹葉大量掉落，打掃起來很辛苦，因此幾乎每想如果能在垃圾籃上加上吸力設備，然後能夠將吸起來的垃圾、落葉與泥土、砂石做分離，就可以節省打掃的時間和力氣，並且讓土和沙能夠再回到花圃或草地上，減輕垃圾的重量。

高雄市愛國國小作品「車輛方位警示系統」獲得金獎。記者徐如宜／攝影
高雄市愛國國小作品「車輛方位警示系統」獲得金獎。記者徐如宜／攝影
高雄市愛國國小在2023世界青少年發明展台灣選拔賽，共獲1金、2銀、2銅、2佳作。記者徐如宜／攝影
高雄市愛國國小在2023世界青少年發明展台灣選拔賽，共獲1金、2銀、2銅、2佳作。記者徐如宜／攝影
高雄市愛國國小學生陳仲廷、盧宏恩、王諄堯的作品「校園清潔垃圾籃」，獲得銀牌獎。記者徐如宜／攝影
高雄市愛國國小學生陳仲廷、盧宏恩、王諄堯的作品「校園清潔垃圾籃」，獲得銀牌獎。記者徐如宜／攝影

救護車 小學

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