北市國小吃午餐平均花半小時 延長與否意見不同

北市教育局長湯志民今天表示，國小學童吃午餐平均約花30分鐘，盼彈性延長5至10分鐘；但也有家長擔憂排擠午休及不利孩子自律，希望市府慎重以待。

台北市長蔣萬安競選時曾把彈性增加學童營養午餐時間5到10分鐘、增聘營養師把關等納入政見，他今天到松山國小關心開學日情況，被問到是否這學期就兌現時表示，已請教育局就各校需求評估。

湯志民隨後受訪表示，北市學童平均花約30分鐘吃午餐，希望可彈性增加5到10分鐘，並利用這段時間教育孩子營養午餐的價值、從何而來以及對健康的重要性。

湯志民還提及，希望孩子吃到營養午餐時都是熱食，因此在送餐SOP上還要精進，例如加強餐點送達時間的精準度等。

針對北市府希望彈性增加學童營養午餐時間，松山國小家長會副會長謝昕庭接受媒體電訪時則表示，延長午餐時間怕壓縮午睡時間，且讓孩子在規定時間內吃完是自律及專注訓練的一種，希望市府慎重以待。

另方面，國民黨台北市議員秦慧珠表示，近來物價頻頻上漲，疫情趨緩後，小吃店或飯店業者也都漲聲四起，供應學生營養午餐的團膳業者卻未漲價，因台北市政府對收費報備有一定標準規範。

秦慧珠說，憂心物價上漲影響團膳業者，在營養午餐不漲價情形下有可能減少食材種類或份量，提醒北市府在開學後應進行稽查，以免業者變相縮水，違者應予以糾正，或提供補貼等配套措施，以免業者撐不下去，學生權益也受影響。

湯志民則回應，營養午餐費用，教育局會訂一個上限，每校可依各自需求，由午餐供應委員會去增減訂餐金額，所以收費有彈性空間，相信各校執行不會有問題。

依教育局台北市校園午餐費用參考原則，午餐費用區間約為國小3菜1湯新台幣50至55元、4菜1湯55至60元；如供應附餐水果或乳品，成本增加需提需高價格，考量各校供應人數跟方式不一，會影響相關食材進貨成本，由各校以成本分析評估合理費用。

在調價機制方面，參考原則指出，學校辦理午餐招標時，由各校午餐供應委員會提供需求，廠商進行報價，再由委員會進行成本分析，如有漲價需求，透過問卷或適當方式調查家長意願，達到7成問卷回收、6成家長同意，報教育局後依調整價格辦理招標，單次調增以10元為上限。