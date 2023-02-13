2023台灣國際科展雄女獲3獎 「釉下光工程」為一等獎

高雄女中參加「2023台灣國際科學展覽會 (TISF)」，有3件作品獲獎。學生陳若雅作品「釉下光工程」獲一等獎；李幸真「紫外光對於皮膚造成刺痛機制的神經活化機轉」獲三等獎；洪愛佳、李宜潔、周子菱的「氣凝膠改質吸附環境毒性含硫分子應用於農業廢水的吸附處理」，獲四等獎。

台灣國際科學展覽會睽違兩年後恢復實體競賽，2月於台北科學教育館進行為期一周的賽事，共有21個國家師生齊聚交流，170件作品參賽。經過各階段選拔，最後國內有60件、國外18件作品獲獎。雄女今年報名9件，6件通過初審進入複審，最終共3件作品獲獎。

雄女學生陳若雅作品「釉下光工程」榮獲工程學科一等獎，將代表台灣參加美國英特爾國際科技展覽會(Intel ISEF2023)。她從高一就開始釉藥的研究，與指導老師林孝正討論後擴展題目，並在青培計畫中由台北大學和成功大學教授指導引入AI演算法，從20萬筆釉藥資料中，預測最適合的釉藥配方。

「釉下光工程」作品最大的意義，在於將流傳千年的釉藥技術，結合現代的的大數據演算法，預測可能燒製的釉藥成色，將數個月試驗可能縮短至一個星期。陳若雅除了致力於科學研究，也曾擔任社團模擬聯合國的學術長，鍛鍊出流利的英語和反應能力。

學生李幸真獲得醫學與健康科學科三等獎，研究主題是「紫外光對於皮膚造成刺痛機制的神經活化機轉」，以不同強度的紫外光照射皮膚角質細胞和背根神經元細胞，接著偵測兩種細胞的痛覺受器(TRP)數量增多的情形。這項實驗證實了紫外光確實能增加痛覺受器的表現量，可能與光照後引起的刺痛感有關。她就讀雙語班，也是禮賓團成員之一，學校外賓來訪時，能以流利的英語接待，此次的國際科展，也全程使用英文報告並回答教授的提問，感謝教師張穎文的悉心指導。

學生洪愛佳、李宜潔、周子菱以「氣凝膠改質吸附環境毒性含硫分子應用於農業廢水的吸附處理」，獲得環境工程四等獎。3人來自不同班級，準備科展的過程中時常需要學習許多超出範圍的新知識，且要與課業同時兼顧。她們高一入學時，選修教師呂雲瑞開設的「自然科學探究」彈性時間課程，學習查詢國外英文期刊，進行分組口頭報告與提問，學習實驗室基本技能操作、基礎科學素養與文獻引用等等，奠定扎實基礎。