聽新聞
test
0:00 / 0:00
蛋價漲…全國雞蛋生產縣 彰化學生今天這樣吃
今天是高中、國中、小學開學日，也是產地蛋價調漲兩元，每台斤42.5元，回到去年蛋價最高點，彰化縣便當工廠和自辦午餐學校按照今年元月設計的午餐菜單出菜，有雞蛋的照樣有雞蛋，三月菜單還未產生，萬一雞蛋又漲價，學校已有因應對策。
彰化縣國中學校人員指出，學校午餐在學期開始前招標，菜單提前一個月設計，二月菜單在今年元月設計和通過審查，今天按照菜單出菜，本月便當工廠和食材公司設計三月菜單，站在維護學生食的健康和安全的立場，學校會要求設計和雞蛋一樣營養價值的菜餚，廠商可採用雞蛋當食材或用別種同等營養價值的食材。
彰化縣大多數國中、小學的今天午餐有雞蛋料理，縣立二林高中有3家便當工廠供餐，本周都有雞蛋料理，學生每周吃兩次，本周有菜脯蛋、紅蘿蔔炒蛋、洋蔥炒蛋紫、玉米蛋花湯、菜蛋花湯、海芽蛋花湯，下周有紅蔘炒蛋、番茄蛋豆腐、番茄滑蛋、筍香蛋花湯。
溪湖鎮媽厝國小自辦午餐，食材供應商依合約和營養師設計的菜單今天送雞蛋到校，廚媽用花胡瓜和紅蘿蔔切絲，及玉米粒炒出紅綠燈蛋，色香味俱全；學校表示，廠商照常供應雞蛋，不受蛋價調漲影響。
彰化縣縣長王惠美曾說，全台兩顆雞蛋有一顆來自彰化縣，彰化人不能買不到蛋，學生不能吃不到雞蛋。據了解，便當工廠和食材業者已告訴學校人員，三月、四月的菜單正常供應雞蛋，「抓長補短」雞蛋料理不縮水，以後看蛋價變化決定用量，一定讓學生營養不打折。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言