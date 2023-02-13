蛋價漲…全國雞蛋生產縣 彰化學生今天這樣吃

今天是高中、國中、小學開學日，也是產地蛋價調漲兩元，每台斤42.5元，回到去年蛋價最高點，彰化縣便當工廠和自辦午餐學校按照今年元月設計的午餐菜單出菜，有雞蛋的照樣有雞蛋，三月菜單還未產生，萬一雞蛋又漲價，學校已有因應對策。

彰化縣國中學校人員指出，學校午餐在學期開始前招標，菜單提前一個月設計，二月菜單在今年元月設計和通過審查，今天按照菜單出菜，本月便當工廠和食材公司設計三月菜單，站在維護學生食的健康和安全的立場，學校會要求設計和雞蛋一樣營養價值的菜餚，廠商可採用雞蛋當食材或用別種同等營養價值的食材。

彰化縣大多數國中、小學的今天午餐有雞蛋料理，縣立二林高中有3家便當工廠供餐，本周都有雞蛋料理，學生每周吃兩次，本周有菜脯蛋、紅蘿蔔炒蛋、洋蔥炒蛋紫、玉米蛋花湯、菜蛋花湯、海芽蛋花湯，下周有紅蔘炒蛋、番茄蛋豆腐、番茄滑蛋、筍香蛋花湯。

溪湖鎮媽厝國小自辦午餐，食材供應商依合約和營養師設計的菜單今天送雞蛋到校，廚媽用花胡瓜和紅蘿蔔切絲，及玉米粒炒出紅綠燈蛋，色香味俱全；學校表示，廠商照常供應雞蛋，不受蛋價調漲影響。