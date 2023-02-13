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被逼著每天唸到半夜三點 高中生課業壓力大「丟掉媽媽便當」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本學生因為家裡課業壓力大鬧出心病，每天都把便當丟到垃圾桶裡表達抗議。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本學生因為家裡課業壓力大鬧出心病，每天都把便當丟到垃圾桶裡表達抗議。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代學生課業繁重，如果再加上家長給的壓力，往往會讓孩子們難以招架，近來日本媒體就報導了一則這樣的家庭糾紛。

根據日本媒體「文春Online」報導，一位化名「Rei」的孩子，之前就讀一所國高中一起的「完全中學」。在家長的要求下，國中時期的Rei，就已經每天都得徹夜苦讀，兩、三點才能睡覺都是家常便飯。上了高中之後，因為還得補習的關係，課業壓力不減反增。

雖然這樣苦讀讓Rei國中時期成績就是全學年第一，但也使得他的內心早已悶出病來。然而Rei是一位乖巧的小孩，即使有所不滿，也不敢當面違逆父母。他唯一能做到的，就是把母親每天作給他的便當，拿到學校的垃圾桶裡頭倒掉，作為精神上對母親的反抗。

不吃東西加上心理壓力，讓Rei往往臉色發青，還曾經在校內暈倒。即使如此，Rei還是會懇求老師，請他不要說出便當的事情。後來更因為健康因素，無法好好應付考試，決定用推甄的方式申請大學。直到最後，家長始終還是沒有發現Rei的精神異狀。

報導指出，像這樣的家長，都太過干涉自己的兒女，常常都會把「為了你好」、「你要加油」掛在嘴邊，讓孩子承受這些「善意的逼迫」，儘管被摧殘到心神不寧，也不敢進行反抗。若不是存在這種壓力，親子間能夠和樂融融、一起享用餐點，那麼孩子也不會因此產生飲食障礙，出現丟棄便當的狀況。

補習 便當

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