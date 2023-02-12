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窮困地區學生太多很缺老師 她打破社恐說服德州億萬富翁籌到錢

聯合新聞網／ 商周出版
我們的一部分人格，在出生時就已刻劃在大腦和神經系統上。 示意圖／ingimage
我們的一部分人格，在出生時就已刻劃在大腦和神經系統上。 示意圖／ingimage

人格的橡皮筋理論

幾年前，我有幸與人格領域的思想大師卡爾．舒華茲（Carl Schwartz）博士一談，他在哈佛醫學院工作。他解釋，我們的一部分人格，在出生時就已刻劃在大腦和神經系統上；就像我們之前談的，人天生就有自己的氣質，在行事和感受上有特定的傾向，且無法用意志力改變。

不過，我們可以擴展自我，發揮潛能。敏感謹慎的人可以學著行事更大膽一點，而衝動坦率的人可以學著晚一點滿足自己，做事更圓融一點。

我覺得這就像人格的橡皮筋理論。我們內向的人可以隨自己的意思，像橡皮筋一樣延展自己，表現得比較外向，或待在吵雜的環境；但如果拉得太長，我們會斷掉。訣竅是，要知道自己的極限在哪裡。

窮困地區缺老師

關於人格的橡皮筋理論，我最喜歡的例子，是我在普林斯頓大學的同學溫蒂．坷普（Wendy Kopp），當時她對改善美國的教育提出了一項很先進的想法。在美國極度窮困的地區，學校人力物力不足，但每班學生人數非常多，很缺老師。

坷普讀大學時在想，班上那些聰明、年輕的同學畢業後如果有機會，或許願意先到那些窮鄉僻壤教書，但他們需要一個組織居中引介。坷普仔細思考後，覺得這個方法確實可以改善無數孩子的教育狀況。

要實踐理念得請別人捐款

不過坷普也知道，要達成這項任務必須有資金，而且是不小的一筆資金。坷普把這個計畫取名「為美國而教」（Teach for America）；她研究了一下，算出一開始需要大約兩百五十萬美金，該計畫才能順利運作。有了資金，才能招募年輕的畢業生，訓練他們當教師，並付給酬勞。但坷普自己那時也還是學生，沒有那麼多資金，也不知道誰會有那麼多錢。這表示：如果要實踐理念，就必須請別人捐款。

（本文出自《安靜的孩子比你想的更優秀》）
（本文出自《安靜的孩子比你想的更優秀》）
對某些人來說，這件事不難；但坷普覺得自己不是那種典型的外向型業務，沒辦法舌燦蓮花，讓別人支持她的理念。她很肯定自己的內向個性，也很重視獨處；大學的時候，她婉拒加入熱門的交際社團，喜歡每天早上獨自一個人長跑，讓思緒更清晰。

我現在還記得曾經看她走路穿過校園：那時她尚未創立這個計畫，但是全身散發出意志堅定、充滿決心的氣質，讓我一見難忘。在當時的情況下，坷普就像其他奮發圖強、勤奮不懈的內向者一樣，進了圖書館埋首書堆，盡可能徹底了解教育不均的問題，還有自己需要哪些資源來打造組織。

寫信給前三十大企業老闆

於是，她動筆寫信給可口可樂、達美航空等美國前三十大企業的老闆；大多數都回絕了，有些信更是石沉大海，不過她還是持續努力。大學畢業後那個暑假，她獨自待在一個小辦公室裡寫了上百封的信。

有一次，她說服了一位快人快語的德州億萬富翁羅斯．裴洛（Ross Perot）私下和她見面，裴洛連珠炮似地拋出好幾個問題，但坷普不慌不忙地一一回答，終於說服裴洛相信這個計畫的價值，於是裴洛成了最初捐款的其中一人。

不敢和老師吃午餐

最後她總算籌足資金，成立了組織；但身為組織負責人的職責，讓她很是困擾。第一批徵得的老師在南加州大學接受訓練，坷普卻避不見面；老師在餐廳一起吃午餐，坷普卻待在自己的辦公室裡。這等於是邀了幾十個人到家裡開派對，你卻一直待在自己的房間裡。坷普很害怕這些充滿抱負的老師；後來她說，這些老師受訓的八個星期，是她人生中最漫長的八個星期。

幾年過去，坷普的組織逐漸成長茁壯；她了解自己不能再這樣下去，必須挑戰自己。儘管她不喜歡和人見面，但是她的事業需要她和人打交道。於是她走出辦公室，不再避開討論，反而主動和其他老師交談。

大多時候她整天開會，從早上九點一直到晚上八點─無論對內向或外向的人來說，這都是很長的工作時間。開完會她會回家睡幾個小時，然後在拂曉時起床，這樣她就有幾個小時的時間，能以自己最喜歡的方式工作─也就是完全獨自工作。工作非常辛苦，不過她的努力有了回報：「為美國而教」後來發展成美國最重要的教育機構。

（本文出自《安靜的孩子比你想的更優秀》，作者：作者：蘇珊．坎恩 譯者： 徐嘉妍）

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