課堂討論變調！ 學生哭訴：下課前手上若仍有冰棒棍，分數扣很慘

課堂參與的另一種方式

參與課堂討論有很多好處，說出自己的意見是很重要的能力，我們一輩子都會用到。不過我認為，有些老師過分強調課堂討論了。布莉安娜住在美國科羅拉多州，她記得以前有個老師每次上課時都會發給每位同學三支冰棒棍，同學圍成一個大圓圈，如果在討論時發表意見，就可以把手上一支冰棒棍丟到圓圈中間；而下課前，同學要丟完手上的冰棒棍。布莉安娜還記得：「如果手上還有冰棒棍，分數就會被扣得很慘。」

布莉安娜說，這種作法並沒有讓討論內容變得更豐富，反而變得很空泛；同學發言只是為了把冰棒棍丟出去。布莉安娜也不得不屈服，但這樣讓她覺得很挫折：「我不喜歡為了講話而講話，有值得說的我才會說。但最後我只能隨便講個一兩句，只為了丟掉冰棒棍。」

愈敢講的人分數愈高

有的老師還會根據課堂討論表現來打學生的成績，敢講的學生分數就比較高，至於是不是真的聽懂內容，並不影響成績。但其實還有其他教學方法，就是比「課堂討論」更廣泛的「課堂參與」，其注重的是讓學生用多種方式討論授課內容。

（本文出自《安靜的孩子比你想的更優秀》） 教師在課堂上採取團體討論有幾個原因，一是讓學生聽聽其他人的想法，二是讓老師知道學生有沒有做作業，或作業會不會太難。良好的課堂討論可以讓學生投入授課內容，關鍵字是「投入」─相較於能輕鬆發言、回答問題的外向學生，內向學生儘管很少發言、甚至沉默不語，投入的程度可能也不遑多讓。

教育學家瑪莉．鮑德．羅威（Mary Budd Rowe）曾研究過，教師從提問到點名舉手的學生回答前，會等待多少時間。羅威錄下課堂討論的影片，研究後發現，教師平均會等待一秒鐘的時間。就只有一秒鐘！

先思考一下再討論

有些教學專家推廣「思考時間」的概念，或像羅威說的「等待時間」，目的是改善課堂討論的品質。方法是：老師問了問題後，會請同學安靜思考一兩分鐘，再繼續討論。

還有一種類似的技巧，叫做「思考／討論／分享」，學生先安靜思考一兩分鐘，接著和另一位同學或小組討論，之後再和其他同學分享。這個方法可讓分享的人數慢慢增加，分享時比較不會有壓力，也讓你有時間醞釀自己的看法，並把想法發展得更完備。

如果運氣不好，老師沒有使用「思考時間」這類的概念，但你覺得他可能接納你的想法時，可以鼓起勇氣和老師討論看看。住在英國的艾蜜莉就是這麼做。艾蜜莉在一大群人中很安靜，不過和朋友在一起時就很活潑。

只是不喜歡在眾人面前講話

她聽過我的演講，也讀過我的文章，學到這本書討論的一些概念。她十二歲時，有個老師把她叫去，說她課堂討論不夠積極。對艾蜜莉來說，要直接對老師說明她的想法還是令人生畏，於是她寫了張字條給老師，解釋她個性內向，要在一大群人面前講話非常不自在。

後來，老師請她放學後留下來聊聊，原來老師自己也是個性內向的人；他了解艾蜜莉為什麼不喜歡在課堂上發言，也答應會讓她有更多機會在比較小的團體中討論與學習。

表達你的需求，像艾蜜莉寫字條給老師一樣，就能讓別人明白你這麼做的原因。老師看了艾蜜莉的字條，明白她不是覺得這堂課很無聊或沒興趣，只是不喜歡在一大群人面前開口。

讓別人注意到你害羞或內向的個性，聽起來可能有點矛盾，不過艾蜜莉的例子證明，你不需要一個人煩惱，其他人可以幫忙讓你覺得比較自在；而且可能他們過去也有類似經驗，所以了解你的感受。

（本文出自《安靜的孩子比你想的更優秀》，作者：作者：蘇珊．坎恩 譯者： 徐嘉妍）