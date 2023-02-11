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沒基礎也可參加的管樂團 中正管樂團成果發表會

聯合新聞網／ 台北訊
中正國中管樂團成果發表會。圖／中正國中家長後援會提供
中正國中管樂團成果發表會。圖／中正國中家長後援會提供

中正紀念堂櫻花盛開，滿是賞花運動民眾，活力滿滿，位在西南側的中正國中校園內也不斷傳出磅礴的樂聲，正是學校管樂團的成果發表會。

本次成果發表結合校內26屆（八年級）與27屆（七年級）管樂團學員共同演出，身處競爭壓力的一級戰區中正區，學員中有近九成是沒有學過管樂器、七成沒有音槳基礎，仍然願意在學期間每周六早起練習，更別提寒訓與暑訓，沒有強大的指揮召集力與家長後援會，難以持續。

日本有京都橘高校橘色惡魔行進式管樂演奏，台北中正區則有活力爆炸的中二生座式管樂表演，指揮鄒基華選曲則跟進潮流，本次曲目包括動漫【我的英雄學院】主題曲、終極戰士、櫻桃小丸子。

由年年獲獎的打擊重奏展開序幕，7年級學弟妹合奏後，由甫獲台北市北區音樂賽第一名木管五重奏，8年級學長姐演奏，最後全團108人大合奏，展示學長姐能力，學弟妹觀摩，互相交流，受到橘色惡魔影響，學生們也願意走向台前搖擺表演。

指揮鄒基華運用20多年與叛逆中二生的交手經驗，以幽默方式，把貴氣的低音管說成高射炮、法國號像蝸牛，與學生互動、選擇活潑曲目收服他們的心，學生們也自得其樂，休息空檔跑去中正紀念堂吹奏嚇鴿子，歡笑中練習，學生樂在其中圓滿達成這次發表。

此次成果發表前，並曾與新竹市培英國中與台南市大橋國中兩校交流，代表著中正國中管樂團對發表會的重視。

中正國中管樂團成果發表會。圖／中正國中家長後援會提供
中正國中管樂團成果發表會。圖／中正國中家長後援會提供

中正國中管樂團成果發表會。圖／中正國中家長後援會提供
中正國中管樂團成果發表會。圖／中正國中家長後援會提供

中正紀念堂 樂團

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