台南新建鹽行國中校舍很美麗 還請到盧廣仲寫曲唱校歌

創校第二年的台南永康區鹽行國中因新建漂亮校舍廣受矚目。最近有家長發現學校鐘聲變成輕快歌聲，而且聲音有點熟悉，詢問校方才知是台南在地「三金歌手盧廣仲」演唱，成為地方趣聞。

校長林建佑說，當時想到盧廣仲是出身台南在地新豐區的創作歌手，廣受歡迎，2019年與他聯繫時他表示很樂意幫忙作曲，但因有經紀約在身必須經紀公司同意，很幸運地獲得同意不過因為他實在非常忙碌，直到去年底才有空完成。

林建佑說，學校興建規畫時設想校歌應該能夠彰顯創校願景與在地特色，歌詞是他和學區三村國小直笛隊老師王維斌一同創作：

水漾 水漾 舊武定 水漾 水漾 樹蛙鳴 三村學子喜相逢 幸福飛翔在鹽中 鹽中就學好環境 青衿樹蛙齊合鳴 適性揚才品德正 多元智慧樂展能 永保安康樂融融 胸懷大志 世界行 (以下台語) 水漾囡仔讀冊聲 老師家長鬥陣行 咱的希望攏佇遮 創造未來好名聲

鹽行國中目前有12班320名學生，學校規畫18班可容納學生540人。市長黃偉哲代表感謝「台南金曲、金鐘、金馬三金的創作才子盧廣仲，替學生製作好聽的校歌，讓上學有更多不同的體驗」。

市府表示，鄰近南科的鹽行國中有美麗的新校舍，又有盧廣仲的校歌加持，再加上周邊道路跟公共設施逐步完善，讓鹽行國中成為台南家長們熱議的學府。