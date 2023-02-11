台南新建鹽行國中校舍很美麗 還請到盧廣仲寫曲唱校歌
創校第二年的台南永康區鹽行國中因新建漂亮校舍廣受矚目。最近有家長發現學校鐘聲變成輕快歌聲，而且聲音有點熟悉，詢問校方才知是台南在地「三金歌手盧廣仲」演唱，成為地方趣聞。
校長林建佑說，當時想到盧廣仲是出身台南在地新豐區的創作歌手，廣受歡迎，2019年與他聯繫時他表示很樂意幫忙作曲，但因有經紀約在身必須經紀公司同意，很幸運地獲得同意不過因為他實在非常忙碌，直到去年底才有空完成。
林建佑說，學校興建規畫時設想校歌應該能夠彰顯創校願景與在地特色，歌詞是他和學區三村國小直笛隊老師王維斌一同創作：
水漾 水漾 舊武定
水漾 水漾 樹蛙鳴
三村學子喜相逢
幸福飛翔在鹽中
鹽中就學好環境
青衿樹蛙齊合鳴
適性揚才品德正
多元智慧樂展能
永保安康樂融融
胸懷大志 世界行
(以下台語)
水漾囡仔讀冊聲
老師家長鬥陣行
咱的希望攏佇遮
創造未來好名聲
鹽行國中目前有12班320名學生，學校規畫18班可容納學生540人。市長黃偉哲代表感謝「台南金曲、金鐘、金馬三金的創作才子盧廣仲，替學生製作好聽的校歌，讓上學有更多不同的體驗」。
市府表示，鄰近南科的鹽行國中有美麗的新校舍，又有盧廣仲的校歌加持，再加上周邊道路跟公共設施逐步完善，讓鹽行國中成為台南家長們熱議的學府。
市府表示，鹽行國中校歌歌詞開頭就唱到「水漾水漾舊武定，水漾水漾樹蛙鳴」，描繪的就是校園周邊環境。市府透過徵收重新土地規畫，包含建設鹽行國中、完善周邊人行道和停車場，也積極營造休憩和滯洪功能的公園，更於永康大排兩側打造寬敞的景觀綠廊，臻善公共設施環境。
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